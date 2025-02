Fluchverbot Verstappen & Co: Das sagt Mika Häkkinen

​Mohammed Ben Sulayem will als Chef des Autosport-Weltverbands FIA nicht, dass GP-Fahrer fluchen. Die Strafen für Max Verstappen & Co. werden drastischer. Was Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen dazu sagt.

Beim Fluchen kennen die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA kein Pardon, angeführt vom Präsidenten Mohammed Ben Sulayem, der sich offenbar auch als Chef für gutes Benehmen sieht. Am GP-Wochenende in Singapur 2024 sagte Weltmeister Max Verstappen, sein Auto sei im Arsch gewesen, im Englischen: «it was fucked».

Daraufhin reagierte die FIA mit einer Busse in Höhe von 10.000 Euro, zudem wurde der dreifache Champion zu Sozialarbeit verdonnert. Verstappen fassungslos: «Sind wir Fünfjährige oder was?»

Die Meinungen der Fans über diesen Sturm im Wasserglas gingen auseinander: Viele fanden, die FIA hätte vielleicht Gescheiteres zu tun als Fahrer masszuregeln, andere sind der Ansicht, ein Champion sollte halt schon auf seine Wortwahl achten.

So oder so: Im Sportkodex der FIA ist nun mal verankert, dass «anstössiges, beleidigendes, rüpelhaftes, grobes oder verletzendes Verhalten durch Sprache, Schrift oder Gesten als Regelverletzung einstuft und entsprechend bestraft wird».

Und diese Regeln sind für die Saison 2025 verschärft worden, wie die jüngste Version des Sportkodex zeigt. Denn in Artikel 12 ist verankert: Grundstrafe für Fehlverhalten – 10.000 Euro. Für Formel-1-Fahrer liegt diese Basisstrafe bei happigen 40.000 Euro. Bei wiederholten Misstritten wird das für einen Rennfahrer auf 20.000 Euro erhöht (für GP-Piloten 80.000 Euro). Nächster Schritt: 30.000 und 120.000 Euro.



Für Verstösse bei offiziellen Zeremonien (wie etwa im Rahmen der Siegerehrung) werden 15.000 Euro fällig (auch hier mal vier für Formel-1-Fahrer), dann 30.000, dann 45.000 Euro (in der F1 sind wir dann schon bei happigen 180.000 Euro angelangt).



Bei einem dritten Vergehen steht im FIA-Reglement auch neu: Punktabzug. Wie viele Punkte einem Sünder abgezogen wird, obliegt dem Ermessen der FIA und wird im Regelwerk nicht genauer definiert.

Der zweimalige Formel-1-Champion Mika Häkkinen (56) hat kein Problem damit, dass man den Piloten genauer zuhört. Der Weltmeister von 1998 und 1999 sagt in der finnischen Tageszeitung Ilta Sanomat: «Selbst wenn man beim Skispringen, Skifahren, Fussball und Basketball fluchen kann, bedeutet das für mich nicht, dass man das in der Formel 1 ebenfalls tun darf. Ich finde, die Formel 1 sollte in jeder Hinsicht ein Vorbild sein.»



Natürlich weiss auch der 20-fache GP-Sieger, wieviel Adrenalin fliesst, wenn es in der Königsklasse zur Sache geht. Dennoch findet der Finne, die Fahrer müssen an die Menschen denken, die bei der Formel 1 zugucken oder zuhören. «Es würde mich schon sehr überraschen, wenn eine Familie mit Kindern beim Abendessen sitzt und ihre Kinder ständig fluchen, dass dann die Eltern sie noch ermutigen. Ich weigere mich zu glauben, dass Eltern ihren Kindern das Fluchen beibringen.»



«Klar habe auch ich in schwierigen Momenten meiner Karriere herzhaft geflucht. Aber ich glaube nicht, dass es für die Fahrer furchtbar schwierig sein wird, hier die FIA-Regeln zu befolgen. Fluchen macht dich auch nicht zu einem harten Kerl oder Mädchen. Wenn man als Fahrer ein Vorbild für junge Menschen ist, wäre es dann nicht schöner, sich mit normalem Vokabular zu äussern?»





