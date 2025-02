Bahrain: Verstappen über 1. Test, aber Ferrari top?

Liam Lawson (Red Bull Racing) beim ersten Funktionstest des neuen Modells RB21 in Bahrain

Und so viele Sätze der verschiedenen Reifenmischungen haben die zehn Teams bestellt

​Die Rundenzeiten bei den kommenden Wintertests auf dem Bahrain International Circuit sind mit grosser Vorsicht zu geniessen, vor allem wegen der Reifen. Max Verstappen spricht über den ersten Test.

Tricksen, täuschen, tarnen – trauen Sie in den kommenden Tagen Ihren Augen nicht, wenn die zehn GP-Rennställe an der Arbeit sind. Bei Wintertests werden selten alle Karten auf den Tisch gelegt, was die jüngsten Entwicklungsteile angeht.

Das Bild wird von mehreren Faktoren verzerrt: 10 Kilo Sprit machen als Faustregel auf der Bahn einen Unterschied von drei Zehntelsekunden aus. Kein Team weiss, mit exakt welcher Spritlast die Gegner unterwegs sind.

Ebenfalls verfälschend: Natürlich geben die Motorpartner für einen Test wie in Bahrain nicht die volle Leistung frei. Und dann sind da natürlich die verschiedenen Reifentypen zu unterschiedlichen Tageszeiten, und jetzt wird es wirklich kompliziert.

Was hingegen oft stimmt: der erste Eindruck eines Fahrers über seinen Wagen. Formel-1-Champion Max Verstappen hat am 25. Februar auf dem Bahrain International Circuit den Red Bull Racing RB21 bewegt und ist zufrieden.

Max sagt: «Es tut immer gut, nach der Winterpause mit dem Rennwagen für die kommende Saison auf die Bahn zu gehen. Ich konnte einige Runden drehen, aber im Zentrum stand, dass ich mich im Wagen wohl fühle. Mehr über die Qualitäten des Autos lerne ich dann an den folgenden drei Tagen.»

«Wir wissen, in welchen Belangen wir 2024 nicht gut ausgesehen haben, daran haben wir gearbeitet. Wenn wir dann ein wenig mehr auf die Tube drücken, merken wir schnell, ob sich das bezahlt gemacht hat.»

«Mein Ziel für den Wintertest: Zahlreiche Runden drehen und so viel als möglich über den neuen Wagen lernen.»

Was die Reifen für den Bahrain-Test angeht, so hat Pirelli in Bahrain sechs Trockenmischungen dabei, ferner Intermediate-Reifen für Mischverhältnisse (grün markiert) und Regenreifen (blau). Und bevor Sie sich darüber wundern: Ja, der Wetterdienst von Bahrain schliesst für Mittwoch und Donnerstag Regen nicht aus!

Die sechs Trockenmischungen sind so zu unterscheiden (mittels der seitlich angebrachten Markierungen oder Klammern):



C1: Harte Mischung ohne Klammern, weiss markiert

C2: Zweithärteste Mischung, mit Klammern, weiss markiert

C3: Mittelharte Mischung ohne Klammern, gelb markiert

C4: Mittelharte Mischung mit Klammern, gelb markiert

C5: Weiche Mischung, ohne Klammern, rot markiert

C6: Weichste Mischung, mit Klammern, rot markiert



Die Rennställe erhalten insgesamt 35 Sätze Trockenreifen zum Testen. Sie gehen sehr unterschiedlich vor, was die Anzahl der gewünschten Mischungen angeht.



Von den Top-Teams wird nur Ferrari mit ganz weichen Reifen ausrücken und sich damit vielleicht die Bahrain-Bestzeit krallen. McLaren und Red Bull Racing passen.



Am meisten Sätze der harten Reifen (C1 und C2) setzt von den Top-Teams McLaren ein (14) vor Red Bull Racing (13).



Mit 31 Sätzen gelb markierter Reifen setzt Mercedes am umfangreichsten auf die mittelharten Reifen.





Vergleichen Sie unten mal, wieviele Walzen der verschiedenen Typen die zehn Teams bei Pirelli bestellt haben.



Reifensätze für Bahrain-Test 2024

McLaren

C1: 5

C2: 9

C3: 20

C4: 1

C5: –

C6: –



Ferrari

C1: 3

C2: 4

C3: 21

C4: 5

C5: 1

C6: 1



Red Bull Racing

C1: 2

C2: 11

C3: 20

C4: 2

C5: –

C6: –



Mercedes

C1: 2

C2: 2

C3: 27

C4: 4

C5: –

C6: –



Aston Martin

C1: 8

C2: 4

C3: 20

C4: –

C5: –

C6: –



Alpine

C1: 6

C2: 6

C3: 23

C4: –

C5: –

C6: –



Haas

C1: 5

C2: 6

C3: 18

C4: 4

C5: –

C6: –



Racing Bulls

C1: 4

C2: 4

C3: 23

C4: 4

C5: –

C6: –



Williams

C1: 4

C2: 12

C3: 15

C4: 2

C5: 1

C6: 1



Sauber

C1: 4

C2: 8

C3: 20

C4: 3

C5: –

C6: –







Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat