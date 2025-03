Mercedes: «Gute Fortschritte mit Auto für 2025»

Bei Mercedes ist man mit den Tests zufrieden: «Das Team hat über den Winter hart daran gearbeitet, die Schwächen des W15 zu verbessern.» Dabei habe man gute Fortschritte gemacht. Was bis Melbourne passiert…

Die Tests sind durch - und bei Mercedes ist man zufrieden mit dem, was man die drei Tage lang in Bahrain gesehen hat. George Russell fuhr die viertschnellste Zeit des Wochenendes, das Team spulte mit 458 Runden die meisten Kilometer ab.

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director von Mercedes, sagte nach Ende der Tests: «Wir haben hier in Bahrain drei solide Testtage absolviert. Das Team hat über den Winter hart daran gearbeitet, die Schwächen des W15 zu verbessern. Nach den ersten Anzeichen zu urteilen, scheinen wir mit unserem Auto für 2025 in diesen Bereichen gute Fortschritte gemacht zu haben.» Ziel war es vor allem, das Auto berechenbarer zu machen. Das war in der vergangenen Saison immer wieder ein Problem gewesen.

Wie auch die anderen Teams hatte auch Mercedes mit den ungewöhnlichen Witterungsbedingungen bis hin zum Regen zu kämpfen. Dazu kamen die kuriosen roten Flaggen (Stromausfall, zerbrochene Glasscheibe, Quad und Bus auf der Strecke).

Und wie geht es jetzt weiter in den zwei Wochen bis zum ersten Grand Prix? Weil der in Melbourne stattfindet und die Anreise entsprechend lang ist, ist eigentlich nur knapp eine Woche Vorbereitungszeit, ehe der Formel-1-Tross nach Down Under aufbricht.

Shovlin: «In der kommenden Woche werden wir die Daten auswerten, um die verbesserungswürdigen Bereiche zu identifizieren und das bestmögliche Rennauto für das erste Rennen in Melbourne in zwei Wochen bereitzustellen.»

Wer in Melbourne die Nase vorn hat, ist bislang reine Mutmaßung. Für Mercedes & Shovlin steht aber fest: «Wir können mit dem Testverlauf zufrieden sein und freuen uns auf den Saisonstart in Australien.»

Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)

MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar