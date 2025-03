Nico Hülkenberg (Sauber/19.): «Da kommt mehr»

​Nico Hülkenberg steht am Anfang seiner Karriere mit Sauber/Audi. Nach dem F1-Wintertest von Bahrain sagt der 37-jährige Deutsche: «Das waren drei dynamische Tage, es gibt noch mehr zu entdecken.»

Nico Hülkenberg 2024: Stammfahrer beim Haas-Rennstall, oft in der Lage, unter die besten Zehn vorzustossen, besonders deshalb, weil der inzwischen 37-jährige Emmericher ein bärenstarker Qualifyer ist.

Nico Hülkenberg 2025: Sauber ist ein einziges Fragezeichen, denn der Schweizer Rennstall in Besitz von Audi hat die WM 2024 lediglich auf dem zehnten und letzten Platz abgeschlossen.

Aber mit der ganzen Erfahrung von 227 Formel-1-Grands Prix lässt sich ein Pilot nicht so schnell bange machen. Nico sagt: «Die Schwierigkeiten von Sauber ballten sich vor allem auf den ersten Saisonteil, schon im Laufe des Jahres hat das Team dann Fortschritte erzielt.»

«Als ich den 2024er Wagen zum ersten Mal gefahren habe, beim Nachsaisontest von Abu Dhabi, war ich angenehm überrascht. Der Abstand zur Spitze war nicht mehr so gross, der neue Fahrzeugboden, den die Schweizer zum Las Vegas-GP gebracht hatten, hat bewiesen, dass Sauber wieder auf dem richtigen Weg ist.»



Wo die Reise mit Sauber 2025 hingeht, ist nach einem halben Testtag auf dem Bahrain International Circuit schwierig festzulegen. Aber Hülki, WM-Siebter von 2018, hält fest: «Natürlich wird 2025 ein Jahr des Aufbaus, wir wollen konkurrenzfähiger sein und so viele Punkte einfahren, wie es nur geht.»



Die Aussichten dazu stehen derzeit mässig, wenn wir den Bahrain-Wintertest als Gradmesser heranziehen – Hülkenberg und Bortoleto auf P19 und P18, das riecht jetzt nicht zwingend nach WM-Punkten in Australien.



Nico blickt so auf den Text zurück: «Es war gut, wieder auf der Strecke zu sein und weiter mit dem Team zu arbeiten. Ich geniesse diese Seite meines Job wirklich – mich mit den Details zu beschäftigen und herauszufinden, wie wir das Beste aus unserem Auto herausholen können.»



«Jetzt sind die Tests abgeschlossen, und es waren drei dynamische Tage, an denen wir viel gefahren sind, verschiedene Dinge ausprobiert und eine Menge Daten gesammelt haben. Wir haben ein gutes erstes Gefühl für das Auto bekommen, und es gibt definitiv noch mehr zu entdecken, während wir die Dinge weiter verfeinern. Jetzt werden wir alle Informationen durchgehen und sicherstellen, dass wir mit dem bestmöglichen Paket für das erste Rennen nach Melbourne kommen.»



Sauber-Technikchef James Key: «Wir haben es geschafft, in diesen drei Tagen alles abzudecken, was wir uns vorgenommen hatten, und dabei eine Menge wertvoller Erkenntnisse zu gewinnen. Der C45 lieferte eine solide Leistung ab und absolvierte insgesamt über 350 Runden, ein Beweis für die harte Arbeit, die das Team über den Winter geleistet hat.»



«Obwohl wir Gabriels letzten Einsatz am 28. Februar wegen eines Hydrauliklecks unterbrechen mussten, welches das Team umgehend untersuchte und behoben hat, konnten wir unser volles Programm für den letzten Tag auf der Strecke absolvieren. Wie immer beim Testen standen die Rundenzeiten nicht im Vordergrund, da jedes Team seine eigenen Prioritäten und Checklisten befolgte.»



«Wir werden also bis Melbourne warten müssen, um ein genaueres Bild von der Konkurrenz zu bekommen. Dennoch können wir mit Sicherheit sagen, dass wir eine anständige, konstante Leistung abgeliefert haben.»





Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:s9,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)



MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar