Ferrari-Chef Fred Vasseur: Kampf um beide WM-Titel!

Das Jahr 2025 soll das Jahr von Ferrari werden – zumindest, wenn es nach Teamchef Fred Vasseur geht. Der Franzose setzte vor der Saison das klare Ziel: Ferrari will um beide Weltmeistertitel kämpfen!

Ferrari bläst zum Angriff auf beide Titel 2025!

Nach drei Testtagen in Bahrain sagt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zwar: «Es war schwierig, sich ein klares Bild von der Gesamtsituation hier in Bahrain zu machen, da sich die Bedingungen von Tag zu Tag und von morgens bis nachmittags stark geändert haben. Es ähnelte also eher Vegas als dem Bahrain, das wir normalerweise kennen.» Beim Rennen in Las Vegas, das zum Ende der Saison und bei Nacht stattfindet, war es ebenfalls so kalt wie dieses Jahr ausnahmsweise zu den Wintertests in Bahrain.

Dennoch konnte er eine positive Entwicklung beobachten. Vasseur: «In den letzten sechs Monaten haben wir sehr hart an diesem Auto gearbeitet und gute Fortschritte erzielt, aber wir müssen abwarten, bis wir in Melbourne alle auf der Strecke sind, um zu verstehen, wo wir stehen.»

Der französische Ingenieur beobachtet: «Wenn wir uns die Hierarchie der vergangenen Jahre ansehen, dann war das, was wir hier bei den Tests gesehen haben, nicht dasselbe wie beim Qualifying eine Woche später unter den gleichen Bedingungen.»

Dazu kommen die klimatischen Unterschiede: «Wir werden von 10-15 Grad auf der Strecke auf die 45 Grad in Australien kommen, sodass es in Melbourne wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte sein wird.» Gemeint sind die Temperaturen auf dem Asphalt.

Der Ferrari-Teamchef stellt klar: «Wir wollen um beide Meisterschaften kämpfen, weil wir wissen, dass wir zwei Fahrer haben, die es schaffen können, und die Stimmung im Team ist sehr positiv.» Neben Charles Leclerc, der bereits in seine siebte Saison bei den Roten geht, fährt nun auch der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton für Ferrari.

Das höchste aller Ziele also! Fahrer-Titel und Konstrukteurs-Titel. Vasseur: «Wir werden weiterhin hart arbeiten, um in zwei Wochen für den Saisonstart bereit zu sein.»

Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)

MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar