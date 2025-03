Kimi Antonelli über Senna-Vergleich: «Mag ich nicht»

Ayrton Senna ist das grosse Idol von Mercedes-Senkrechtstarter Kimi Antonelli. Der Teenager, der in die Fussstapfen von Lewis Hamilton tritt, wird oft mit der Formel-1-Legende verglichen. Doch davon hält er nicht viel.

Mit 18 Jahren ist Kimi Antonelli der jüngste Formel-1-Pilot im 2025er-Feld. Der Rookie aus dem Mercedes-Team wird beim GP-Wochenende in Australien (14. bis 16. März) in seine erste GP-Saison starten. Und weil er im Werksteam der Sternmarke die Nachfolge von Lewis Hamilton antritt, wird er auch oft genug mit dem siebenfachen Weltmeister verglichen.

Antonelli erklärte unlängst im «BBC»-Interview: «Ich fühle mich nicht wie sein Nachfolger, sondern einfach wie ein Formel-1-Fahrer von Mercedes. Aber natürlich ist das eine grossartige Chance, ich bin unglaublich dankbar für das Vertrauen, das Mercedes mir schenkt.»

«Gleichzeitig weiss ich aber auch, dass es eine grosse Verantwortung ist. Ich trete für Mercedes und damit für ein Top-Team an, entsprechend hoch sind die Erwartungen», betonte der Teenager, und versprach: «Ich werde einfach versuchen, mein Bestes zu geben.»

Sein Plan sei es, einen guten Rhythmus zu finden und sich stetig zu verbessern. «Und die grossen Fehler will ich unterlassen. Denn wenn dir diese unterlaufen, dann machst du gleich mehrere Rückschritte, und es dauert Zeit, bis du dich davon erholt hast», weiss die Nachwuchshoffnung aus Bologna.

Selbst der Vergleich mit dem unverwechselbaren Ayrton Senna gefällt Antonelli nicht. Dabei ist der Brasilianer sein grösstes Idol. Wegen ihm habe er auch die Startnummer 12 gewählt, offenbarte Antonelli schon vor längerer Zeit. Dass er dem dreifachen Weltmeister auch optisch gleicht, habe er schon einige Male gehört, sagte er.

«Aber das mag ich nicht, wenn man mich vergleicht, denn ich glaube, dass jeder eine eigene Persönlichkeit besitzt. Aber klar, Ayrton ist mein Vorbild, er ist der, dem ich nacheifere, und natürlich wäre es cool, auch nur ein kleines Bisschen von dem zu erreichen, was er in seiner ganzen Karriere geschafft hat», stellte der Formel-2-Sechste des Vorjahres klar.

Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)

MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar