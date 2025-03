Mick Schumacher über F1: «Alles ist eine Option»

Mick Schumacher tritt an diesem Wochenende beim Race of Champions in Sidney an. Mit SPEEDWEEK.com sprach er über den Einsatz, seine Chancen auf ein Formel-1-Comeback und Lewis Hamilton, der jetzt im Ferrari sitzt.

Das Race of Champions zieht auch in diesem Jahr viele prominente Namen aus der Motorsport-Welt an. In Sidney dabei ist auch Mick Schumacher, der gemeinsam mit dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel im Nationen-Cup antritt. «Es ist super hier», erklärte der ehemalige GP-Pilot auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com.

«Wir haben gestern schon ein paar Runden drehen können, und heute geht es dann um den Nationen-Cup. Sebastian ist jetzt dran, ich hoffe, dass er meinen Fehler von vorhin ausbürsten kann. Und dann schaffen wir es hoffentlich noch ins Finale. Mal schauen, ob wir unseren Titel verteidigen können, das ist hier ja immer ein bisschen anders, aber es macht einfach nur Spass. Die Konkurrenz ist stark, das heisst ja aus gutem Grund Race of Champions. Und ich glaube, alle sind superglücklich, hier zu sein», fuhr der 25-Jährige, der in diesem Jahr in der WEC für Alpine Gas gibt, fort.

Den Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne wird sich Mick nicht vor Ort anschauen können: «Ich werde nach Hause fliegen, denn schon am Montag habe ich einen Test, deshalb muss ich auch gleich heimreisen.» Das Renngeschehen in der Königsklasse verfolgt er aber mit. «Auf jeden Fall», lautet die Antwort auf die entsprechende Frage. «Wenn es zeitlich passt, schaue ich auf jeden Fall auch die Trainings und das Qualifying. Ich muss ja auf dem Laufenden bleiben», verrät er.

Denn seinen Traum von der Formel-1-Rückkehr hat er noch nicht aufgegeben. Umso mehr freut er sich über die jüngste Aussage von GP-Legende Mika Häkkinen, der ein Comeback des jungen Deutschen nicht ausschliesst. «Es ist natürlich schön von Mika so was zu hören. Mika kennt sich ja sehr gut aus. Wie ich auch schon in verschiedenen Interviews gesagt habe, habe ich das Gefühl, dass ich auch das Zeug für die Formel 1 habe. Wir müssen schauen, was passiert, das Jahr ist noch lang und das Ziel ist schon 2026 zurückzukehren. Was genau passiert, muss man noch schauen.»

Ein Comeback mit Neueinsteiger Cadillac schliesst Mick nicht aus. «Zu diesem Zeitpunkt ist alles eine Option», erklärt er vage. Auch bei der Frage nach seiner WM-Prognose bleibt er vorsichtig: «Ich glaube, alle sehen sehr stark aus. Natürlich ist es schwierig, etwas aus den Testeinsätzen herauszulesen. Was genau passiert und was jeder so zeigt. Aber ich bin mir sicher, dass es eine spannende Saison wird.»

Den Sensationstransfer von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari kommentiert der 43-fache GP-Teilnehmer folgendermassen: «Es ist ungewohnt, ihn in Rot zu sehen. Aber ich hoffe, er hat Spass und dass er sich wohl fühlt. Es wird sicherlich auch teamintern gegen Charles Leclerc interessant. Wer da die Oberhand behalten wird, ist von aussen schwer zu sagen. Und ich drücke beiden die Daumen.»