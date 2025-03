Formel-1-Comeback in Deutschland möglich?

Zuletzt war die Formel 1 2020 zu Gast in Deutschland – im Rahmend es Eifel-GP während der Corona-Saison. Die deutschen Fans hoffen auf eine Rückkehr der Königsklasse in ihrem Land – auch wegen des Audi-Einstiegs.

Die deutschen Formel-1-Fans warten seit dem Eifel-GP, der in der Corona-Saison 2020 durchgeführt wurde, auf ein Comeback der Königsklasse in Deutschland. Der Audi-Einstieg ab 2026 schürt die Hoffnungen auf ein Heimspiel von Nico Hülkenberg. Auch die Tatsache, dass die Formel-1-Verantwortlichen künftig mehr Rennen in Europa im Rotationssystem durchführen wollen, könnte im WM-Kalender Platz für eine Rückkehr der F1-Action auf deutschem Boden schaffen.

Doch die Interessen der Formel-1-Machthaber sprechen dagegen, Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat deutlich gemacht, dass die Entscheidungsträger mehr Rennen in Asien, Arabien und Nordamerika sowie ein Rennen in Afrika wünschen.

Zudem hat der Streckenbetreiber des Nürburgrings die Hoffnungen auf ein GP-Comeback in der Eifel gedämpft. Der Grund: Aus wirtschaftlicher Sicht lohnt sich die Durchführung nicht, die Kosten würden zu hoch ausfallen, die Formel 1 wäre ein Verlustgeschäft, weil neben der hohen Austragungsgebühr auch die Kosten für die Durchführung von den Streckenbetreibern getragen werden müssten – und diese fallen zu hoch aus, um sie durch die Ticketerträge zu decken.

Nürburgring-Sprecher Alexander Gerhard hat gegenüber Sky den auch betont: «Aus diesen Gründen ist das Vorhaben für uns als privatwirtschaftliches Unternehmen in dieser Form nicht zielführend. Seit dem letzten Austausch vor gut einem Jahr gab es keine weiteren Gespräche mit dem Serienbetreiber.»

Dennoch will GP-Veteran Ralf Schumacher das Comeback der Königsklasse in Deutschland nicht ausschliessen. In der Saisonvorschau von «Sky» erklärte der sechsfache GP-Sieger: «Ich glaube schon, dass da noch ein Grand Prix kommen kann mit Audi. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Der Nürburgring hat schon abgewunken, wie ich gehört habe. Aber es gibt ja auch noch den Hockenheimring. Und die Lausitz gäbe es ja auch noch.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat