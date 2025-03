Villeneuve über Netflix: «Hätte sehr geschadet»

Formel-1-Fans wissen: Jacques Villeneuve nimmt kein Blatt vor den Mund. Deshalb ist der Weltmeister von 1997 auch überzeugt: Eine Serie wie die Netflix-Doku «Drive to Survive» hätte ihm sehr geschadet.

Die siebte Staffel der Netflix-Serie «Drive to Survive» ist ab dem heutigen Freitag, 7. März, beim Streaming-Anbieter zu sehen und viele Formel-1-Fans freuen sich auf den dramatischen Rückblick auf die Saison des vergangenen Jahres, der den Zuschauer auch hinter verschlossene Türen bringt. Denn die Mikrofone und Kameras der Produzenten der Doku sind fast immer dabei, wenn sich im Fahrerlager etwas tut.

Und genau aus diesem Grund ist Jacques Villeneuve auch überzeugt: Hätte es diese Serie zu seiner Zeit gegeben, wäre seine Karriere gefährdet gewesen. Er erklärte im Gespräch mit «YaySweepstakes.com» auf die Frage, ob er gerne bei einer solchen Doku mitgemacht hätte: «Nein, denn wir hatten damals eine viel grössere Redefreiheit, und das wäre sehr schädlich gewesen.»

Gelegenheiten gab es durchaus, erzählt der Kanadier: «Es kam einige Male vor, dass jemand versucht hat, eine solche Serie auf die Beine zu stellen, doch immer mit einem der Fahrer. Sie haben auch mich angefragt, aber ich habe abgelehnt. Ich wollte nicht, dass mir jemand von morgens bis abends im Nacken sitzt.»

Zu seiner Zeit habe es viel mehr Journalisten im Fahrerlager gegeben, betont Villeneuve: «Damals gab es keine sozialen Medien oder Influencer. Diese Influencer wollen Journalisten sein, und ihre Worte werden heute wahrscheinlich mehr beachtet als die von echten Journalisten, was falsch ist. Das kann sehr schädlich sein, aber so ist es nun mal, und es gibt nicht viele von ihnen. Die echten Journalisten sind fast alle verschwunden.»

«Es gibt also viel weniger Leute im Fahrerlager und die Arbeitsbelastung in dieser Hinsicht ist viel einfacher. Denn es waren 200 Journalisten da, man hat einfach ununterbrochen Fragen beantwortet. Für jedes Land, jede Zeitung, jedes Radio und so weiter und so fort. Und das ist jetzt irgendwie weggefallen. Deshalb kann Netflix auch im Fahrerlager sein, denn es gibt nun mehr Platz und Zeit dafür», ergänzte der elffache GP-Sieger.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat