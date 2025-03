Cadillac-Einstieg fix: Formel 1 2026 mit 11 Teams!

Formel 1 und Weltverband FIA machen es offiziell: Cadillac, General Motors und das US-Konsortium TWG Global steigen ab der Saison 2026 in die Formel 1 ein. Dort fahren dann künftig elf statt zehn Teams. Die Details...

Elf Freunde müsst ihr sein. So lautet der Titel des Fußballroman-Klassikers von Sammy Drechsel. Und das gilt ab 2026 auch für die Formel 1.

Mit nur einem einzigen Satz machten Formel 1 und Weltverband FIA offiziell, was sich seit dem Herbst angedeutet hat: Ab 2026 fährt die Formel 1 mit elf statt nur noch zehn Teams. Die US-Marke Cadillac steigt in einer Kooperation mit General Motors in knapp einem Jahr in die Formel 1 ein.

In der Mitteilung heißt es: «Die FIA und die Formel 1 können bestätigen, dass nach Abschluss ihrer jeweiligen sportlichen, technischen und kommerziellen Bewertungen der Antrag von General Motors und TWG Motorsports, ab 2026 ein Cadillac-Team in die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft zu bringen, genehmigt wurde.» Kurz für: Cadillac kommt!

Nach jahrelangem Hin- und Her ist damit nun der Weg offiziell frei. Den Anstoß für den Eintritt eines elften Teams aus den USA legte Ex-Pilot und Rennstallbesitzer Michael Andretti. Sein erster Einstiegsversuch wurde zunächst vom Weltverband durchgewunken, dann aber von der Formel 1 und den Teams abgelehnt. Wer teilt schon gerne Einnahmen unter elf statt unter zehn Partnern auf? In der Begründung hieß es damals, die Rennserie böte Andrettis Marke einen Mehrwehrt, nicht andersherum.

Andretti und der US-Hersteller Cadillac blieben hartnäckig. Im November 2024 dann die Wende bei der Formel 1: Man teilte mit, man sei sich «prinzipiell» über einen Einstieg einig. Allerdings war von Andretti selbst nicht mehr die Rede – das Projekt nannte nur noch Cadillac, General Motors und das US-Konsortium TWG Global, zu dem auch Andrettis Rennteam gehört.

Teil des Einstiegs ist auch das Versprechen, dass GM als Motorenhersteller in den nächsten Jahren einen eigenen Antrieb herstellen wird. Zum Einstieg 2026 wird Cadillac aber erst mal mit Ferrari-Motor fahren. Das Team arbeitet bereits in einer Fabrik in Silverstone am Einstieg.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Wie wir bereits im November gesagt haben, war das Engagement von General Motors, ein Cadillac-Team in die Formel 1 zu bringen, ein wichtiger und positiver Beweis für die Entwicklung unseres Sports. Ich möchte GM und TWG für ihr konstruktives Engagement über viele Monate hinweg danken und freue mich darauf, das Team ab 2026 in der Startaufstellung zu begrüßen, für ein weiteres aufregendes Jahr in der Formel 1.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat