Max Verstappen: Düstere Prognose vor WM-Beginn

​Erkenntnisse aus den Formel-1-Wintertests sind immer schwierig einzuordnen. Aber natürlich weiss der vierfache Weltmeister Max Verstappen etwas genauer, wo Red Bull Racing derzeit steht.

Wenn es nach Max Verstappen geht, dann sollten seine Fans beim WM-Auftakt in Melbourne (Australien) nicht unbedingt mit seinem 64. GP-Sieg rechnen. Der 27-jährige Niederländer, Formel-1-Champion 2021 bis 2024, ist wenig optimistisch.

Gegenüber den Kollegen von Viaplay sagt der Red Bull Racing-Star: «Derzeit gibt es doch nur ein Team, und das ist McLaren, die haben für mich klar die Nase vorn. Wenn man sich die Rundenzeiten anschaut, dann ist McLaren Favorit.»

«Was uns angeht, so lief nicht alles so glatt wie erhofft. Wir haben einige Ideen, wie wir uns verbessern können, aber ganz ehrlich – ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Melbourne ein Wörtchen mitreden werden um den Sieg. Aber wir sollten fähig sein, im Laufe der ersten Rennen Boden gutzumachen.»



Verstappen vertieft: «Vielleicht haben wir in Bahrain etwas mehr erwartet; aber nach dem Test hatten wir viel Zeit, die Daten durchzugehen. Und darauf basierend kommt man bestimmt zu gewissen Schlüssen.»



«Was das Fahrverhalten des Autos angeht, so fühlt sich der Wagen am Kurveneingang und in der Mitte der Kurve ein wenig besser an. Aber Bodenwellen und das Überfahren von Randsteinen, das ist noch immer problematisch. Zudem neigt der Wagen für meinen Geschmack zu sehr zum Untersteuern.»





Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)



MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar