Hamilton, Ferrari: Fast Fussbruch statt Australien-GP

​Aus Italien kursiert ein Video, das Lewis Hamilton beim Fan-Fest in Mailand zeigt. Sein Abgang vom Ferrari war bei allem Missgeschick letztlich erstaunlich elegant, hätte aber gravierende Folgen haben können.

Viel hat nicht gefehlt, und für den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton hätte es geheissen – Fussbruch statt Ferrari-Fahren in Melbourne (Australien).

In den sozialen Netzwerken verbreitet sich derzeit in Windeseile ein Video, das den siebenfachen Formel-1-Champion auf seinem Ferrari SF-21 stehend zeigt, nach einer Schaufahrt, der Brite winkt gut gelaunt in die Menge und will dann mit dem linken Vorderrad als Treppenstufe vom Renner steigen.

Freilich rutscht der Brite dabei mit dem rechten Fuss aus und dann zieht die Schwerkraft den 105-fachen GP-Sieger ziemlich unsanft Richtung Erde, wobei Lewis – nicht unelegant – mit dem Po auf den Pirelli-Reifen aufsetzt und nach einem kurzen Hopser davonspaziert, als wäre das eine sorgfältig geplante Slapstick-Einlage gewesen.



Tenor der meisten Fans, welche die auf Instagram verewigte Szene gesehen haben und kommentieren: Uff, gerade nochmals gut gegangen!



Was leicht mit einem gebrochenen Fuss (oder Steissbein) hätte enden können, ist zum Glück ohne Folgen geblieben.



Schon im Rahmen der Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit ist Hamilton haarscharf an einer Verletzung vorbeigeschrammt, damals beim Absteigen von einem Golfwagen in der Boxengasse.