Lando Norris zu Ferrari? Brite flirtet im TV

In einem TV-Interview flirtete McLaren-Pilot Lando Norris öffentlich mit Ferrari. Der Brite sagte: «Ich weiß genau, zu welchem Team ich gerne gehen würde.» Er betont jedoch, dass er bei McLaren glücklich sei.

Zu diesem Team könnte kaum jemand Nein sagen…

In einem Interview mit NBC News wurde der McLaren-Pilot Lando Norris gefragt, für welches Team er fahren würde, wenn McLaren das Grid verlassen würde. Norris: «Das kann ich nicht beantworten.» Wirklich nicht?

Denn dann setzt der viermalige GP-Sieger doch noch nach: «Ich weiß genau, zu welchem Team ich gerne gehen würde. Es ist das Team, von dem jeder irgendwann in seiner Karriere mal Teil sein möchte.» Man muss wohl keinem Formel-1-Fan erklären, dass dieses Team nur Ferrari sein kann.

Norris stellt aber direkt klar: «Aber ich bin sehr glücklich bei McLaren. Sie haben mich in die Formel 1 gebracht, ich habe hier so ziemlich mein ganzes Leben verbracht. Ich möchte hier noch viele Jahre sein. Ich freue mich, weiterhin Papaya zu tragen und weiterzukämpfen.»

Nicht Norris, sondern Lewis Hamilton ist der erste Brite seit Jahren, der ab dieser Saison Vollzeit im Ferrari sitzt. Der Giganten-Wechsel hatte die Winterpause des Vorjahres bestimmt und ein Stühlerücken in der Formel 1 in Gang gesetzt.

Norris geht mit McLaren in seine sechste Saison. Nach dem Vize-WM-Titel im Vorjahr in der Fahrerwertung hofft der junge Brite nun, in diesem Jahr ganz an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Bei den Wintertests schien es, als habe McLaren das stärkste Auto.

2024 gewann Norris immerhin schon mal gegen sein Traum-Team – in der Team-WM sicherte sich McLaren Platz 1 vor Ferrari. Vielleicht also gut für Norris, wenn es bei der Frage nach einem Wechsel bei einer hypothetischen bleibt.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat