Adrian Newey (Aston Martin): 5 Jahre verschollen?

​Die Erfolge von Adrian Newey sind einzigartig. 223 Grands Prix wurden mit Rennwagen gewonnen, die der 66-jährige Engländer verantwortet hat, nun beginnt bei Aston Martin ein neues Kapitel.

Das müssen wir uns kurz auf der Zunge zergehen lassen: Nur Ferrari hat mehr Fahrer-WM-Titel und Konstrukteurs-Pokale eingefahren als der Mann, der angeblich Luft sehen kann – Adrian Newey. Und die Italiener hatten 25 Jahre Vorsprung.

13 Mal wurde ein Fahrer in einer Newey-Konstruktion Formel-1-Weltmeister, 12 Mal holte ein Team, in dem Newey mitwirkte, den Konstrukteurs-Pokal. Newey ist der erfolgreichste Rennwagen-Designer aller Zeiten. Weit über die Grenzen der Formel 1 hinaus.

Von 2006 bis 2024 war Newey Leiter von Red Bull Technology, der Design-Abteilung von Red Bull für Motorsport und besondere Projekte. Und besonders war dabei auch der Arbeitsstil von Newey: Während die meisten Rennwagen-Designer am Computerschirm sitzen, zieht Adrian die Arbeit am Zeichenbrett vor.

Das Brett hat er nun auch an seinem neuen Arbeitsort erhalten, bei Aston Martin, wie unser Bild zeigt, auf dem Newey mit Andy Cowell zu sehen ist, dem Teamchef der Grünen.



Newey hat sich also im Alter, in dem sich die meisten Menschen schon haben pensionieren lassen, auf ein neues Abenteuer eingelassen. Seit 3. März 2025 wirkt er am neuen Arbeitsort in Silverstone.



Das erste Foto von Newey in seinem Büro des Rennwagenwerks von Aston Martin hat eine sympathische Reaktion erzeugt. Adrians Ehefrau Amanda postete eine Nachricht, die sehr schön zusammenfasst, wie sie das sieht: «Ich kann’s jetzt schon kaum erwarten, dich wiederzusehen, geliebter Ehemann! Wir sehen uns dann in etwa fünf Jahren.»



Begleitet wurde der Post für den frisch Verschollenen von einer kunterbunten Mischung fröhlicher Emojis.



Teamchef Andy Cowell weiss, welch enormer Gewinn Newey für jeden Rennstall ist. Cowell sagt: «Wir haben intern Einiges umgestellt, um die Organisation effizienter zu machen, mit einer flacheren Struktur, weniger Berichtslinien, einer schnelleren Kommunikation. Es werden weniger Berichte geschrieben und auch weniger Sitzungen abgehalten, so dass schneller Fortschritte erzielt werden.»



«Die Aston Martin-Angestellten sind begeistert, dass sie mit Adrian arbeiten können, er wird eine entscheidende Rolle spielen, die Kreativität unserer Rennwagen zu verbessern, unsere Methoden zu verfeinern und unser Qualitätsniveau zu heben.»