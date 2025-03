Rätsel um Lando Norris‘ «DRS»-Nasenverletzung gelöst

Eine bisher unbekannte Unterhaltung zwischen Lando Norris und Max Verstappen zu Norris‘ Nasenverletzung beim Miami-GP ist öffentlich geworden. Warum der Brite seinen Cut mit dem DRS vergleicht…

Ein Nasenpflaster, das die Formel 1 bewegte: Beim Miami-GP hatte McLaren-Pilot Lando Norris plötzlich ein Pflaster auf der Nase – nachdem zuvor Fotos von ihm mit Gesichtsverband und blutiger Nase auf Social Media kursiert waren.

Schon rund um das Miami-Rennen wurde klar: ein Party-Unfall! Norris sagte damals: «Nur ein kleiner Schnitt von einem Glas.»

Die Netflix-Doku Drive to Survive enthüllt jetzt eine bisher unbekannte Unterhaltung von Norris und Max Verstappen (Red Bull Racing) zu dem Thema. Die beiden Piloten unterhielten sich während der Fahrerparade auf dem offenen Bus über die Verletzung. Schon damals war Fans anhand der Gestik aufgefallen, dass es bei der Unterhaltung wohl um Norris‘ Unfall gegangen sein muss: Der Brite fasste sich an die Nase und gestikulierte bei seiner Beschreibung. Doch erst jetzt ist die Tonspur öffentlich. Die Produktionscrew hatte ein Mikro auf dem Bus.

Norris beschrieb in der jetzt öffentlich gewordenen Unterhaltung, wie es zu der Verletzung kam: «Es ist in Ordnung. Ich bin etwas betrunken, versuche zu trinken, und er so: Nein! Und dann lässt er los und es ist komplett aufgeschnitten. Bumm, so passiert es.» Dabei gestikulierten Norris und Verstappen, stellten den Zwischenfall mit der plötzlichen Geste gegen das Glas nach. Wer «er» ist, wird nicht klar.

Carlos Sainz fragte dann: «Das muss ein bisschen wehgetan haben, oder?» Norris antwortet: «Ich habe es nicht bemerkt. Es ist ein kleines Stück Fleisch, wie ein DRS-Flap, ein kleiner Heckflügel», scherzt der Brite über seine Verletzung. Die DRS-Flaps sind klappbar – wie offenbar Norris‘ Wunde auch. Na, Mahlzeit!

Der Cut auf der Nase war aber für Norris auf der Strecke eher förderlich als hinderlich: Im ersten GP nach der Verletzung in Miami holte der Brite seinen ersten GP-Sieg.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat