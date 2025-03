2025: Das ist neu für Verstappen, Hamilton & Co.

​Die Formel 1 geht ins letzte Jahr eines stabilen Reglements, dennoch entdecken wir für 2025 einige Änderungen in der Königsklasse. Wir sagen, was für Verstappen, Hamilton & Co. alles neu ist.

Die Fans dürfen sich auf eine Hammer-Saison freuen, nicht nur wegen einiger aufregender Transfers – allen voran Lewis Hamilton zu Ferrari. Nein, auch im letzten Jahr dieser Rennwagengeneration müssen sich Verstappen, Hamilton & Co. mit einigen Änderungen befassen. Das Wichtigste haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Extrapunkt, adieu

Seit 2019 konnte sich ein Fahrer, der das Rennen in den Top-Ten beendet, einen Extrapunkt für die beste Rennrunde krallen. Dieser Bonus war immer umstritten, ab 2025 gibt es ihn nicht mehr.

Ganz cool bleiben

Weil die Fahrer beim Katar-GP 2023 an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kamen (Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit), hat der Autosport-Weltverband FIA reagiert: Bei Rennen mit Temperaturen konstant über 31 Grad sind die Teams verpflichtet, die Fahrer mit Kühlwesten auszurüsten.

Autos noch schwerer

Um Fahrer, die mehr Kilo auf die Waage bringen, nicht zu benachteiligen, gilt ab 2025: Ein Pilot muss samt Sitzschale 82 Kilogramm wiegen (2024 waren es 80), weniger Gewicht wird mit Ballast ausgeglichen. Ein Formel-1-Auto wiegt 2025 daher 800 kg (nicht mehr 798). Haben wir ein Hitzerennen mit vorgeschriebener Fahrerkühlung (siehe weiter oben), steigt das sogar auf 805 kg.

Jetzt mal halblang

Die Formel 1 hat sich selber während der Saison ein Testverbot auferlegt. Seit Jahren gilt: Als Ausnahmen erlaubt sind nur Filmtage (zwei pro Team und pro Jahr), Tests mit Pirelli für die Reifenentwicklung sowie Probefahrten mit mindestens zwei Jahre alten Rennwagen (für die Saison 2025 also Renner von 2023 oder älter). Neu für 2025 ist: Die Rennställe erhalten für Tests mit früheren Autos 20 Tage zugestanden, aber nur an vier davon dürfen die Stammfahrer ans Lenkrad und auch nur für maximal 1000 Kilometer.

Jugend forsch

Aufstrebende Fahrer sollen mehr Möglichkeiten erhalten, ihr Talent zu zeigen und ihre Fähigkeiten zu vertiefen. Bis Ende 2024 war es so, dass Stammfahrer ihr Cockpit im ersten Training eines GP-Wochenendes je ein Mal pro Saison räumen müssen, stattdessen sollen die jungen Wilden ran. Als Rookies werden dabei vom Reglement definiert: Fahrer, die noch keinen Grand Prix oder maximal zwei WM-Läufe bestritten haben. Für 2025 gilt: Jeder Stammpilot muss zwei Mal aussetzen, pro Team wird es also an 24 GP-Wochenenden vier Mal ein erstes Freitag-Training geben, bei welchem ein junger Pilot am Lenkrad sitzt.



Belastungstests verschärft

Flexible Flügel sind in der Formel 1 seit Jahren ein heikles Thema. Um gewisse Grauzonen im Reglement zu schliessen, verschärfen die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA die Belastungstests. Härteste Tests für den Heckflügel gelten schon ab Australien, härtere Tests für den Frontflügel folgen am neunten GP-Wochenende des Jahren in Spanien (Barcelona).



Reaktion auf Wetter-Kapriolen

Immer wieder mal spielt in der Formel 1 das Wetter verrückt, wie beispielsweise in Brasilien 2024, als am Samstag die Quali nicht stattfinden konnte und am Sonntagmorgen nachgeholt werden musste. Neu gilt: Kann eine Quali überhaupt nicht gefahren werden, wird die Startaufstellung nach WM-Stand der Fahrer gebildet.







Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat