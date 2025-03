Max Verstappen: Zwei Chancen gegen Norris (McLaren)

​Formel-1-Champion Max Verstappen macht kein Geheimnis daraus: «Für mich ist McLaren in dieser Saison Favorit.» Verstappens niederländischer Landsmann Giedo van der Garde wittert für Max nur zwei Chancen.

Max Verstappen glaubt nicht daran, dass er ein Wörtchen um den Sieg mitreden wird, wenn es am 16. März beim Formel 1-WM-Auftakt um den Grossen Preis von Australien geht.

Der F1-Champion der Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 hat vielmehr bei den Kollegen von Viaplay festgehalten: «Derzeit gibt es doch nur ein Team, und das ist McLaren, die haben für mich klar die Nase vorn. Wenn man sich die Rundenzeiten anschaut, dann ist McLaren Favorit.»

«Was uns angeht, so lief nicht alles so glatt wie erhofft. Wir haben einige Ideen, wie wir uns verbessern können, aber ganz ehrlich – ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Melbourne ein Wörtchen mitreden werden um den Sieg. Aber wir sollten fähig sein, im Laufe der ersten Rennen Boden gutzumachen.»

Max’ niederländischer Landsmann Giedo van der Garde kommt beim gleichen Sender zu einem ähnlichen Schluss. Giedo, Meister der Formel Renault 3.5 des Jahres 2008 und in der Formel 1 mit Caterham an der Arbeit (2013), ist der Ansicht: «Max kann sich gegen McLaren nur dann erfolgreich durchsetzen, wenn zwei Chancen genutzt werden.»



«Wir haben erlebt, wie McLaren in der Saison 2024 viele Fehler gemacht hat, Max hingegen ist überaus konstant gefahren. Die Konstanz ist also seine eine Chance. Wenn er zunächst in der Lage ist, um Podestplätze zu kämpfen, vielleicht mit dem einen oder anderen Sieg, dann wird es in der Folge darum gehen, welche Fortschritte sein Team mit dem Auto machen kann. Nur wenn Red Bull Racing den Rennwagen über die Saison stetig verbessert, kann Verstappen seinen Titel erfolgreich verteidigen und ein fünftes Mal Champion werden.»



Wo mangelt es derzeit bei Red Bull Racing? Max Verstappen hat dazu gesagt: «Was das Fahrverhalten des Autos angeht, so fühlt sich der Wagen am Kurveneingang und in der Mitte der Kurve ein wenig besser an, gemessen am 2024er Fahrzeug. Aber Bodenwellen und das Überfahren von Randsteinen, das ist noch immer problematisch. Zudem neigt der Wagen für meinen Geschmack zu sehr zum Untersteuern. Wir haben bei den Wintertests in Bahrain viele Daten sammeln können, nun müssen wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen.»