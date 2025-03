Weltmeister Max Verstappen: «Aus Testfahrten gelernt» 11.03.2025 - 12:51 Von Rob La Salle

© Red Bull Content Pool Max Verstappen 2024 in Melbourne

​Vor 20 Jahren trat Red Bull Racing erstmals in der Formel 1 an, damals mit David Coulthard und Christian Klien. 2025 will Max Verstappen seinen fünften WM-Titel in Serie erobern.