Nico Hülkenberg: «Sauber wird sich stetig verbessern»

​Der Deutsche Nico Hülkenberg vor seiner 16. Saison in der Formel 1, als Rückkehrer bei Sauber: «Wir werden uns darauf konzentrieren, uns als Team in allen notwendigen Aspekten weiterzuentwickeln.»

Niemand bei Sauber macht sich etwas vor: Im Übergangsjahr 2025, bevor dann die in der Schweiz gebauten Rennwagen 2026 als Audi an den Start gehen, wird das hartes Brot in der Königsklasse.

Sauber hat die WM 2024 als Letzter abgeschlossen, und die Wintertests auf dem Bahrain International Circuit haben nicht den Gedanken aufgedrängt, dass ein Riesensprung mitten ins Mittelfeld gelungen ist.

Der 37-jährige Emmericher Nico Hülkenberg bleibt vor seinem 228. Grand Prix wie immer hübsch auf dem Teppich und konzentriert sich aufs Positive.



Der WM-Siebte von 2018 sagt: «Es ist fabelhaft, wieder in Melbourne zu sein – die Atmosphäre und die Stimmung im Albert Park sind einzigartig. Es ist immer etwas Besonderes, in eine neue Saison zu starten, vor allem in neuen Farben. Wir sind bereit, die vor uns liegenden Herausforderungen anzunehmen.»



«Wir werden uns darauf konzentrieren, uns als Team in allen notwendigen Aspekten weiterzuentwickeln und stetig zu verbessern. Wir sind realistisch, was die vor uns liegenden Schritte und Herausforderungen angeht, aber wir sind zuversichtlich, dass wir Fortschritte machen können, und ich freue mich jetzt schon darauf, die Saison in Angriff zu nehmen.»



Nicos Stallgefährte Gabriel Bortoleto (Formel-3-Champion 2023, Formel-2-Champion 2024) steht vor seinem ersten GP-Wochenende. Der Brasilianer meint: «Ich kann die Wartezeit vor meinem Formel-1-Debüt kaum noch ertragen – es ist ein Moment, auf den ich lange hingearbeitet habe, und jetzt ist er endlich da.»



«Das Team hat mich in der Vorsaison fantastisch unterstützt, und ich habe das Gefühl, dass wir solide Fortschritte beim Verständnis des Autos und der Zusammenarbeit gemacht haben. Jetzt will ich das Beste aus jeder Sitzung herauszuholen. Es gibt viel zu lernen. Jedes Rennen ist eine Gelegenheit, sich zu verbessern, und ich freue mich darauf, alles zu geben und sowohl mich als auch das Team vorwärts zu treiben, um im Laufe der Saison immer besser zu werden.»



Die Einschätzen von Übergangs-Teamchef leitenden Sauber-Technikers Mattia Binotto: «Der Beginn einer neuen Saison ist immer ein wegweisender Moment, der den Beginn einer Reise markiert, die 24 Rennen dauert. Wir haben über den Winter hart gearbeitet und sind nun bereit, die kommenden Herausforderungen anzugehen.»



«Es wird eine lange, anspruchsvolle Saison, und wir wissen, dass die Entwicklung im Laufe des Jahres eine Schlüsselrolle spielen wird, auch wenn die Vorbereitungen für die WM 2026 zunehmen. Wir wollen uns stetig verbessern und jede Chance nutzen, um ein stärkeres Fundament zu schaffen, damit wir unsere langfristigen Ziele erreichen.»