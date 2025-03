Lewis Hamilton (1.): «Ich bin schockiert!»

Lewis Hamilton feiert in Schanghai seine erste Sprint-Pole in Rot

Rote Überraschung im ersten Sprint-Qualifying der neuen Formel-1-Saison: Ferrari-Neuzugang Lewis Hamilton sicherte sich die Pole zum Mini-Rennen in Schanghai. Neben ihm startet Max Verstappen aus der 1. Reihe.

Die zahlreichen Ferrari-Fans am Schanghai-Rundkurs jubelten frenetisch, als Lewis Hamilton ihnen nach dem Sprint-Qualifying zuwinkte. Der siebenfache Weltmeister hatte gerade seine erste Sprint-Pole in Rot erobert. Und er fragte ungläubig nach, als ihm sein Renningenieur Riccardo Adami am Funk mitteilte, dass er die schnellste Runde gedreht hatte.

Nach der Zeitenjagd bedankte er sich brav bei seinen vielen chinesischen Fans. Und Hamilton bestätigte: «Das habe ich nicht erwartet, aber ich bin sehr glücklich und stolz. Das letzte Rennen war ein Desaster für uns, das Auto hätte viel mehr leisten können, aber wir waren nicht in der Lage, das Potenzial zu nutzen. Aber das Team hat einen super Job gemacht und das Auto richtig hinbekommen. Ich bin schockiert, ich kann es nicht glauben, dass wir die Sprint-Pole erobert haben.»

«Mein erster Sektor war wirklich stark, aber ich bin mir sicher, dass wir noch etwas Zeit finden können. Es ist überwältigend, die Nummer 1 zu sehen, wenn du aussteigst, und das im roten Auto – das ist unglaublich. Ich kam beim Vorsaison-Test in Bahrain nicht dazu, eine Renndistanz abzuspulen, und vergangenes Wochenende waren wir im Nassen unterwegs, ich werde morgen also mein erstes Rennen im Trockenen fahren», ergänzte der 40-Jährige.

So lief das Sprint-Qualifying:

Der neue Asphalt des Schanghai-Rundkurses hatte sich bis zum Start des Sprint-Qualifyings auf 38 Grad Celsius aufgeheizt. Gleich zu Beginn des zwölf Minuten dauernden SQ1 füllte sich die Strecke, und nach dem ersten Run führte Oscar Piastri die Zeitenliste mit 1:31,723 min an.

Beim einzigen freien Training hatte noch sein McLaren-Teamkollege Lando Norris die Nase vorn gehabt. Der Brite belegte die fünfte Position, zwischen ihm und seinem Stallgefährten hatten sich Fernando Alonso, Lewis Hamilton und Charles Leclerc eingereiht.

Verbessern mussten sich Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto und Esteban Ocon. Ersterer wurde bei einer schnellen Runde in Kurve 14 von George Russell aufgehalten, schaffte es aber, sich am Ende noch auf den neunten Platz zu verbessern.

Kein Glück hatte Liam Lawson, der auf Platz 18 hängenblieb und auf Position 20 durchgereicht wurde. Auch für Jack Doohan, Pierre Gasly, Ocon und Nico Hülkenberg auf den Positionen 16 bis 19 war die Zeitenjagd gelaufen. Freuen durften sich die Tifosi, denn Hamilton sicherte sich mit 1:21,212 min die SQ1-Bestzeit.

Zum Start des zweiten Sprint-Qualifying-Segments rückten Red Bull Racing-Star Max Verstappen, Lando Norris, Russell, Kimi Antonelli und Gabriel Bortoleto gleich aus, sie bekamen schnell Gesellschaft von Oscar Piastri und den beiden Ferrari-Stars Hamilton und Charles Leclerc.

Verstappen legte mit 1:31,521 min die erste SQ2-Rundenzeit vor, wurde aber gleich von Norris mit 1:31,174 min von der ersten Position verdrängt. Knapp dreieinhalb Minuten vor dem Ende schob sich Piastri zwischen den Melbourne-Sieger und den Champion. Dahinter belegten Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell und Bortoleto die weiteren Ränge, Carlos Sainz, Alonso, Alex Albon, Isack Hadjar, Bearman, Tsunoda und Lance Stroll rückten erst zum Schluss der Session aus.

Noch blieb ihnen aber genug Zeit, um sich eine Rundenzeit notieren zu lassen. Tsunoda schaffte es dank des Windschattens, den ihm sein Teamkollege Hadjar spendete, locker in die Top-10, während Hadjar keine Chance hatte und nach einem Fehler Platz 15 belegte. Auch die beiden Mercedes-Piloten fielen kurzzeitig zurück, schafften es aber, sich zum Schluss zu verbessern.

Am Ende lautete die Top-10-Reihenfolge im SQ2 Norris vor Russell, Piastri, Hamilton, Antonelli, Verstappen, Albon, Leclerc, Stroll und Tsunoda. Für Alonso, Bearman, Sainz, Bortoleto und Hadjar war das Sprint-Qualifying vorbei.

Zum letzten Sprint-Quali-Segment durften Norris, Russell, Piastri, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Albon, Leclerc, Stroll und Tsunoda auf den weichen Reifen ausrücken. Piastri legte mit 1:30,929 min vor und sein Teamkollege musste sich vorerst mit Platz 2 begnügen, weil er sich einen kostspieligen Fehler erlaubte. Russell belegte die Position zwischen den beiden McLaren-Piloten, Antonelli reihte sich hinter dem Trio ein.

Doch dabei blieb es nicht, denn Hamilton setzte sich mit 1:30,849 min an die Spitze, acht Hundertstel trennten den siebenfachen Weltmeister von Piastri, während sich Leclerc auf Position 3 einreihte. Der Monegasse rutschte auf Platz 4, als Verstappen seine SQ3-Runde beendet hatte, die ihm den zweiten Platz bescherte.

Hamilton konnte sein Glück gar nicht fassen, als ihm sein Renningenieur mitteilte, dass er die Sprint-Pole erobert hatte. Der siebenfache Weltmeister fährt neben Verstappen los, dahinter stellen sich Piastri, Leclerc, Russell, Norris, Antonelli, Tsunoda, Albon und Stroll auf.

Sprint-Qualifying, Schanghai

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,849 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,867

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,929

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,057

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,393

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,738

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,773

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,852

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,982

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,815

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,978

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,325

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,564

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,575

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,640

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,651

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,675

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,729