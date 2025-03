George Russell (Mercedes): Verstörende Prognose

​Der Engländer George Russell (27) hat beim WM-Auftakt in Australien seinen 16. F1-Podestplatz eingefahren. Der Mercedes-Fahrer äussert eine verstörende Vorhersage für den weiteren Saisonverlauf.

Mercedes hat beim Formel-1-WM-Start in Melbourne (Australien) das beste Mannschaftsergebnis eingefahren: George Russell Dritter, der 18-jährige Kimi Antonelli Vierter. Damit hat Mercedes beim ersten Rennen gleich viele Punkte gesammelt wie WM-Leader McLaren.

Viele Formel-1-Fans freuen sich auf eine hoffentlich ausgeglichene Saison, am liebsten mit zahlreichen Fahrern, die Rennen gewinnen können. Aber auf dem Gelände des Shanghai International Circuit macht Russell den GP-Anhängern da wenig Hoffnung.

«McLaren könnte es in diesem Jahr schaffen, jedes einzelne Rennen zu gewinnen», glaubt Russell, der WM-Vierte von 2022. Dann präzisiert der Brite: «Nein, eigentlich MÜSSTE McLaren jedes Rennen gewinnen. Auch wenn ich nicht glaube, dass dies so kommen wird.»

Russell behauptet: «Der Vorsprung, den McLaren auf die Gegner hat, ist grösser als jener, den Red Bull Racing je hatte. Was 2023 passierte (Russell spielt auf die Siegesserie von Max Verstappen an, M.B.) lag vor allem daran, wie zuverlässig Max fuhr – in der Quali, in den Rennen, er machte so gut wie keine Fehler.»



«Wir können hoffentlich ein wenig davon profitieren, wenn McLaren patzt, denn eigentlich hätten wie in Australien einen lockeren Doppelsieg einfahren müssen.»



Im Albert-Park rutschten beide McLaren-Fahrer von der Bahn, aber Lando Norris fand schnell wieder Tritt und machte dann alles richtig; Oscar Piastri brauchte ein wenig lange, um sich aus dem Gras zu befreien, fiel auf Rang 13 zurück und kämpfte sich noch auf den neunten Platz vor.



Für Russell ist klar: Wer in China gewinnen will, der muss einen Weg vorbei an den McLaren finden. Und das wird wohl nicht passieren. Denn George begründet: «Ich wüsste nicht, wie ein Rennstall einen solch eklatanten Rückstand an Abtrieb während der Saison aufholen sollte. McLaren macht ganz offenbar etwas besser als alle Anderen, sie sind eine Klasse für sich.»



«Alleine im letzten Pistenteil der Melbourne-Bahn waren sie in der Quali um vier Zehntel schneller als die Gegner. Vier Zehntel! Der einzige Grund – bei den anderen Rennwagen überhitzten die Reifen, am McLaren nicht.»



«Ich weiss, dass wir einen besseren Job machen können als in Australien. Aber ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie wir einen solchen Rückstand wettmachen sollen.»





Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0