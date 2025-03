Oscar Piastri: «Russell soll die Saison abschreiben»

​Mercedes-Fahrer George Russell ist der Ansicht, dass McLaren 2025 alle Rennen gewinnen kann. Oscar Piastri sitzt in diesem McLaren und meint: «Ich muss schon sagen, George redet in letzter Zeit witziges Zeug.»

Diese Worte des dreifachen GP-Siegers George Russell müssen wir erst mal sacken lassen. «McLaren könnte es in diesem Jahr schaffen, jedes einzelne Rennen zu gewinnen», hat der Mercedes-Fahrer in China festgehalten. Der WM-Vierte von 2022 präzisiert: «Nein, eigentlich MÜSSTE McLaren jedes Rennen gewinnen.»

McLaren mit einem fast Durchmarsch? Klar wird Oscar Piastri im Fahrerlager des Shanghai Internation Circuit darauf angesprochen. Der 23-jährige Australier sollte die Situation ziemlich gut einschätzen können, immerhin sitzt der GP-Sieger von Ungarn und Aserbaidschan 2024 im besagten McLaren.

Piastri kann über die Aussagen von Russell nur ungläubig den Kopf schütteln. «George redet in letzter Zeit witziges Zeug. Wir haben doch erst ein Rennen hinter uns; dies auf einer Bahn, auf welcher wir schon in den vergangenen Jahren sehr flott unterwegs gewesen sind.»

«Nein, in Wahrheit sieht das eher so aus, dass auch Strecken kommen werden, wo wir uns ein wenig schwertun.»



Klar kann sich Oscar einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen: «Aber George soll die Saison ruhig abschreiben, wenn er das unbedingt möchte.»



«Was uns angeht, so halten wir den Ball flach. Jeder bei McLaren weiss – in Australien konnten wir ein ungewöhnlich gutes Wochenende zeigen. Doch keiner erwartet, dass das so weitergeht.»





Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0