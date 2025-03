Tod von Eddie Jordan: So nimmt die Formel 1 Abschied

​Diese Nachricht bewegt an diesem 20. März 2025 viele Menschen im internationalen Motorsport: Eddie Jordan hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Die Menschen sind bestürzt und fassungslos.

Welch traurige Nachricht, die uns an diesem 20. März 2025 aus Südafrika erreicht hat. Der langjährige Rennstallbesitzer Eddie Jordan ist in Kapstadt verstorben, eingeschlafen im Kreise seiner Liebsten, mit 76 Jahren hat der in Dublin geborene Eddie den Kampf gegen den Krebs verloren.

In der internationalen Motorsport-Gemeinde ist Unglaube zu spüren, Bestürzung und Fassungslosigkeit. Kann es wirklich sein, dass dieser quirlige Tausendsassa nicht mehr unter uns ist? So nehmen die Menschen von Eddie Jordan Abschied.

Martin Brundle (Ex-Fahrer)

Ruhe in Frieden, mein Freund. Was für ein Typ, was für ein Rock-Star, was für ein Racer! So viele Fahrer haben dir so viel zu verdanken, du hast uns mit deinem Wesen bereichert und immer an uns geglaubt.

Williams

Jeder bei Williams ist bestürzt über den Verlust von Eddie Jordan. Eddie war Kult, seine Ausstrahlung und seine Leidenschaft haben in diesem Sport tiefe Spuren hinterlassen. Als Rennstallbesitzer hat er einige der herausragenden Talente gefördert, er führte ein unabhängiges GP-Team mutig in eine goldene Ära.



Lawrence Stroll (Teambesitzer Aston Martin)

Eddie Jordan war ein wahrer Racer, ein fabelhafter Anführer, einer der buntesten Typen unseres Sports. Er war auch mein Freund, den ich mehr als dreissig Jahre lang kennen durfte. Ich werde ihn sehr vermissen.



Flavio Briatore (Alpine)

Ich bin fassungslos über diesen Verlust. Eddie war ein grandioser Kerl, der über Jahrzehnte ein Lächeln ins Fahrerlager gebracht hat. Ich erinnere mich mit einem warmen Gefühl an die ganzen Erlebnisse mit ihm.



Esteban Ocon

Ich darf mich glücklich schätzen, ihn gekannt zu haben. Ein unvergleichlicher Typ, ein guter Mensch.



Mercedes

Mit grosser Trauer haben wir vom Tod Eddie Jordans vernommen. Eddie ist zu einer echten Formel-1-Legende geworden, er hat zu diesem Sport sehr viel beigetragen und ihn mitgeformt hat.



Carlos Sainz

Ich bin sehr traurig, dass Eddie Jordan nicht mehr unter uns ist. Er wurde geliebt, weil er immer mit Herzblut bei der Sache war, loyal und einzigartig.



Andy Cowell (Teamchef Aston Martin)

Ein charismatischer Mann, der seine Mitmenschen mitreissen konnte, mit Energie und Charisma, ein wunderbarer Zeitgenosse, einzigartig in seinem Wesen. Er hat mit seiner Vision das Fundament gegossen dafür, was wir heute bei Aston Martin haben. Sein Erbe wird anhalten, für die ganze Motorsport-Gemeinde.



Stefano Domenicali (Formel-1-CEO)

Mit seinem scheinbar unerschöpflichen Esprit hat er die Menschen zum Lächeln gebracht, immer treu gegenüber sich selber und intellektuell herausragend.



Christian Horner

Die Formel 1 hat eine Legende verloren, wir werden seinen Witz und seinen irischen Charme sehr vermissen. Ich traf ihn erstmals 1991, als ich noch ein junger Rennfahrer war. Damals besuchte ich ihn in seiner neuen GP-Fabrik, und er gab mir den Rat: «Such dir einen Sponsor und dann willkommen im Klub der Piranhas.» Als GP-Experte fürs Fernsehen war er mit der gleichen Energie bei der Sache wie zuvor als Teamchef.



Pedro de la Rosa (Ex-Fahrer)

Ich bin sehr niedergeschlagen, dass wir Eddie Jordan verloren haben – eine Legende unseres Lieblingssports. Eddie hat mir die erste Chance in der Formel 1 ermöglicht, dafür werde ich immer Dankbarkeit spüren.



Zak Brown (McLaren-CEO)

Wir alle bei McLaren fühlen tiefe Trauer über diesen Verlust. Was für eine vibrierende Persönlichkeit! Ein Mann, der immer sein Herz auf der Zunge trug. Seine Leidenschaft für die Formel 1 war enorm, sein Erbe ist reich.



Ferrari

Mit grosser Trauer haben wir vom Tod von Eddie Jordan gehört. Ob als Teamchef oder als GP-Experte fürs Fernsehen – Eddie hat so viel Leben und Farbe in die Formel 1 gebracht. Hinter Charisma, diesem entwaffnenden Lächeln und den ganzen Witzen hat sich ein messerscharfer Verstand versteckt, ein überaus cleverer Unternehmer und ein ehrfurchtgebietender Wettbewerber. Jeder wird Eddie Jordan schmerzlich vermissen.



George Russell

Ein sehr trauriger Tag. Wir haben eine wahre Legende verloren, mit einer Stimme wie keine andere, weder in unserem Sport noch ausserhalb. Wir fahren an diesem Wochenende für dich.