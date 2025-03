Max Verstappen: «Das ist unmöglich zu sagen»

​Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen hat in Australien das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht: Platz 2 hinter Lando Norris. Der Niederländer sagt, wie das in China weitergehen könnte.

Diese Worte von GP-Sieger George Russell erzeugen derzeit in den sozialen Netzwerken tüchtig Wirbel: «Ich glaube nicht, dass es so kommen wird, aber McLaren müsste vom reinen Speed her eigentlich jedes Rennen 2025 gewinnen.»

Russell hat sogar behauptet, der McLaren anno 2025 sei überlegender als der Red Bull Racing-Rennwagen von 2023, mit dem RBR damals bekanntlich unfassbare 22 von 23 Grands Prix gewann.

Wie sieht das Formel-1-Champion Max Verstappen? Er hatte beim WM-Auftakt in Australien die Gelegenheit, den diesjährigen McLaren-Rennwagen in Ruhe zu betrachten. Vor allem im Bereich des Hecks.



Der 63-fache GP-Sieger meint auf dem Gelände des Shanghai International Circuit zum Vergleich von Russell: «Das ist unmöglich zu sagen. Um herauszufinden, ob der McLaren stärker ist als damals, fehlt der direkte Vergleich. Belassen wir es vielleicht dabei – McLaren ist super-stark. Ich habe den grössten Respekt davor, wie sie schon während der Saison 2024 Boden gutgemacht haben, sie hatten ganz klar das beste Allround-Rennauto, auf jeder Art Rennstrecke und bei allen Pistenbedingungen sauschnell.»



«Aber was den Abstand angeht, so ist es vielleicht noch etwas früh, zu einem endgültigen Urteil zu kommen. Letztlich ist es doch immer so – es nützt nichts, darüber zu mutmassen, wie gut die Gegner sind, das macht sich selber nicht schneller. Also ist es viel gescheiter, du konzentrierst dich auf die eigene Arbeit; was die Anderen so treiben, kannst du ohnehin nicht beeinflussen.»



«Was mich angeht, so muss ich versuchen, aus meinem Rennwagen mehr Speed zu kitzeln. Daher steht dies im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Wir haben hier nicht so viele schnelle Kurven wie in Australien, mal sehen, was das verändert in Sachen Hackordnung. Die grösste Unbekannte ist für mich freilich der komplett neue Asphalt; keiner weiss, wie sich das auswirken wird.»



«Wenn ich das Kräfteverhältnis einschätzen müsste, dann würde ich sagen: McLaren hat auch hier die Nase vorn. Es liegt an uns, die Ärmel höher zu krempeln und unser Auto schneller zu machen. Hinter McLaren sehe ich uns, Mercedes und Ferrari eng beisammen, da wird die Reihenfolge aus meiner Erfahrung von Rennstrecke zu Rennstrecke variieren.»





Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne



01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0