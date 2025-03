Max Verstappen 2. hinter Hamilton: «McLaren kommt»

​Nach dem Sprint-Qualifying zum Grossen Preis von China auf dem Shanghai International Circuit: Alles ist ein wenig anders gekommen als erwartet. Nicht zwei McLaren vorne, sondern Hamilton vor Verstappen!

Alle hatten auf Basis des freien Trainings von China auf eine erste Sprint-Startreihe aus Lando Norris und Oscar Piastri mit McLaren gewettet (oder umgekehrt), und nun das: Lewis Hamilton steht mit Ferrari auf Sprint-Pole, erst zum zweiten Mal ist das dem grossen Champion gelungen seit Silverstone 2021, und schräg hinter ihm wird Max Verstappen ins Rennen gehen.

Die McLaren? Oscar Piastri auf Startplatz 3, Lando Norris hatte in der zweitletzten Kurve, nach der langen Gegengeraden, einen üblen Fehler, der WM-Leader fuhr die Runde gar nicht zu Ende, sondern kam an die Box zurück, er ist lediglich Sechster.

Der Niederländer Max Verstappen nach der spannenden Sprint-Quali: «Ich bin sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Denn im ersten Training war der Abstand zur Spitze noch recht gross.»

«Es war nicht einfach heute, umso erfreuter bin ich, dass wir den Wagen in die erste Startreihe stellen konnten. In der Sprint-Quali fahren wir ja Q1 und Q2 mit dem mittelharten Reifen, das letzte Segment Q3 aber mit dem weichen Pirelli. Und weil du den zuvor nicht benutzt hast, gibt es keinen Anhaltspunkt, wie er sich verhalten wird. Zumal die Piste ja auch noch frisch asphaltiert worden ist.»



«Am Ende schaust du dir die Tabelle an und denkst: Hmm, nur 18 Tausendstel Abstand zur Pole. Aber in Wahrheit sind wir eigentlich bei normalen Verhältnissen gar nicht konkurrenzfähig genug, um es in die erste Reihe zu schaffen, geschweige denn auf Pole.»



«Wir haben an der Fahrzeugbalance im Laufe des Trainings nicht viel machen müssen. Wir waren einfach nicht ganz schnell genug. P2 jetzt, das ist ein Motivations-Turbo für die ganze Mannschaft, wir haben es wie in Australien geschafft, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen.»



Auf den Sprint blickt der vierfache Weltmeister so: «Bis zum letzten Versuch waren die McLaren-Fahrer auch hier tonangebend. Also gehe ich davon aus, dass es sehr schwer sein wird, sie im Sprint hinter mir zu halten. Wir werden unsere Haut so teuer verkaufen wie möglich, und ich freue mich auf ein hoffentlich unterhaltsames Rennen.»





Sprint-Qualifying, China

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,849 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,867

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,929

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,057

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,393

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,738

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,773

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,852

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,982

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,815

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,978

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,325

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,564

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,575

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,640

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,651

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,675

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,729