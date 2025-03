McLaren-Star Lando Norris (6.): «Zu viele Fehler»

McLaren-Pilot Lando Norris wurde von den meisten im Formel-1-Fahrerlager von Schanghai als sicherer Sprint-Polesetter gehandelt, doch er kam nicht über Platz 6 hinaus. Hinterher erklärte der Brite, warum das so war.

Im ersten Training hatte Melbourne-Sieger Lando Norris noch klar die Nase vorn gehabt: Der McLaren-Star schaffte die 5,451km lange Runde auf dem Schanghai-Rundkurs in 1:31,504 min und war damit knapp viereinhalb Zehntel schneller als sein erster Verfolger Charles Leclerc im Ferrari. Doch im Sprint-Qualifying hatten die Roten die Nase vorn – wenn auch nicht mit Leclerc, sondern mit dessen Teamkollegen Lewis Hamilton.

Der siebenfache Weltmeister sicherte sich mit seiner SQ3-Bestleistung von 1:30,849 min die beste Ausgangslage für das erste Mini-Rennen des Jahres, das er neben Max Verstappen in Angriff nehmen wird. Der Champion aus dem Red Bull Racing-Team kam bis auf 18 Tausendstel an die Zeit des Rekord-GP-Siegers heran. Der drittplatzierte Oscar Piastri blieb acht Hundertstel langsamer als der britische Spitzenreiter und zeigte damit, was im McLaren möglich war.

Doch Norris erlaubte sich einen kostspieligen Fehler, der ihn auf den sechsten Platz zurückwarf. Am Ende fehlte ihm mehr als eine halbe Sekunde auf die Pole-Zeit. Danach erklärte er enttäuscht: «Ich habe einen Fehler gemacht und die Räder in der letzten Kurve blockiert. Wir hatten etwas mehr Mühe und waren einfach nicht schnell genug.»

«Mir bereitete das Auto Mühe, die Schwierigkeiten, die uns quälen, waren heute deutlicher spürbar als in Melbourne. Es waren einfach zu viele Fehler in einem Auto, das etwas zu schwierig zu fahren war. Den ganzen Tag habe ich mit blockierenden Vorderrädern zu kämpfen gehabt, und in der letzten Kurve kam dann noch der Rückenwind dazu. Es war wie in Bahrain, nur viel windiger, und unter diesen Bedingungen haben wir mehr Mühe. Ich denke, das traf auf Oscar und auf mich zu, mir bereitete es noch mehr Mühe als ihm. Ich habe etwas zu viel gewollt und das lag also mehr an mir als am Auto», schilderte er.

«Ich muss mich etwas mehr zurücknehmen und darf nicht versuchen, den fehlenden Speed wettzumachen. Das Auto ist immer noch in einem guten Arbeitsfenster. Vielleicht ist es nicht gut genug, um die Pole zu erobern, aber wir können im Sprint sicherlich noch etwas nach vorne kommen», ist sich Norris sicher.

Sprint-Qualifying, Schanghai

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,849 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,867

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,929

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,057

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,393

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,738

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,773

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,852

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,982

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,815

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,978

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,325

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,564

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,575

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,640

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,651

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,675

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,729