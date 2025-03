Lewis Hamilton: «Ich bin sprachlos und überwältigt»

Die meisten Formel-1-Fahrer, Teamchefs und Experten waren sich vor dem Sprint-Qualifying sicher, dass Lando Norris die Pole erobern würde. Am Ende hatte aber Lewis Hamilton die Nase vorn – und auch er war überrascht.

Viel wurde darüber gesprochen, wie viel Zeit Lewis Hamilton brauchen würde, um sich an sein neues Arbeitsumfeld und seinen neuen Dienstwagen bei Ferrari zu gewöhnen. Die Antwort lieferte der siebenfache Champion bereits bei der zweiten Zeitenjagd der Saison – im Sprint-Qualifying auf dem Schanghai-Rundkurs sicherte er sich die Pole zum ersten Mini-Rennen des Jahres.

Damit verblüffte er nicht nur die Gegner und Experten, sondern auch sich selbst. Denn angesichts der Test-Performance und des Auftritts beim ersten Kräftemessen in Melbourne hatten praktisch alle mit einer klaren Pole von McLaren-Star Lando Norris gerechnet. Der Brite musste sich aber mit dem sechsten Platz begnügen, sein Teamkollege Oscar Piastri kam nicht über Position 3 hinaus.

Neben Hamilton wird Champion Max Verstappen ins erste Sprintrennen der Saison steigen. Hamilton schwärmte nach getaner Arbeit: «Ich bin ein bisschen sprachlos und auch überwältigt. Ich wusste nicht, wann wir in diese Position kommen würden.»

Und der Rekord-GP-Sieger erklärte: «Nach dem vergangenen Rennwochenende hatten wir einen schwierigen Start in die Woche erlebt. Ich war etwas aggressiv, ich wollte unbedingt das Auto in eine gute Position bringen. Und dann startete ich heute Morgen gleich mit einem besseren Gefühl im Auto ins Wochenende.»

«Ich kann kaum glauben, dass wir vorne sind – noch vor den McLaren-Jungs, die bei den Wintertests, im letzten Rennen und auch heute Morgen so schnell waren», wiederholte der 40-Jährige aus Grossbritannien kopfschüttelnd. Und er ergänzte lächelnd: «Ich bin wirklich dankbar, dass ich da draussen mit all den grossartigen Fahrern kämpfen konnte und wir so nah an den anderen Teams dran waren.»

«Auch wenn es nicht die Haupt-Pole ist, so motiviert mich dieser Erfolg noch mehr, mein Bestes zu geben und zu schauen, ob wir nicht auch im Qualifying fürs Rennen mithalten können. Ich war auf dieser Strecke immer gut unterwegs, und ich denke, die grossartigen chinesischen Fans haben den Unterschied gemacht. Auch das Wetter war toll. Es war nicht einfach, die Reifen am Leben zu halten, aber wir sind durchgekommen. Und ich denke, wir können noch ein bisschen was finden», fügte der strahlende Polesetter an.

Sprint-Qualifying, Schanghai

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,849 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,867

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,929

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,057

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,393

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,738

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,773

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,852

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,982

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,815

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,978

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,325

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,564

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,575

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,640

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:32,651

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,675

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,729