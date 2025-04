Fred Vasseur über Ferrari: Knallharte Zwischenbilanz

​Frédéric Vasseur, Teamchef von Ferrari, spricht vor dem dritten GP-Wochenende der Saison in Japan über den Stand der Dinge bei den Roten: «Bislang ist es uns zu wenig gelungen, das Potenzial des Autos zu nutzen.»

Verdammt lang her, der vorderhand letzte Ferrari-Sieg auf dem japanischen Traditionskurs von Suzuka: Der letzte Fahrer, der auf der herrlich gelegenen Rennbahn in Rot gewinnen konnte, war Michael Schumacher – vor 21 Jahren!

Ob Ferrari am dritten Formel-1-Wochenende der Saison ausgerechnet in Japan den ersten Grand Prix dieses Jahres gewinnen kann (nach dem Sieg von Hamilton im China-Sprint), muss mit einem fetten Fragezeichen versehen werden: zu stark sind die McLaren von Lando Norris, zu schwach ist Ferrari in entscheidenden Momenten.

Wegen strategischer Fehler im turbulenten Australien-GP und wegen der Disqualifikation nach dem China-GP von Lewis Hamilton (Bodenplatte zu stark abgenutzt) und Charles Leclerc (Auto untergewichtig), stehen die Italiener blamabel da: Superstar Hamilton nur WM-Neunter, der Monegasse Leclerc einen Rang dahinter, Ferrari in der Markenwertung Vierter, schon 61 Punkte hinter McLaren.



Teamchef Frédéric Vasseur sagt vor dem Suzuka-Wochenende: «Der Suzuka Circuit stellt sowohl an die Autos als auch an die Fahrer besondere Anforderungen. Wir alle im Team müssen uns mehr denn je auf uns selber konzentrieren.»



«Ziel ist es, Charles und Lewis zu ermöglichen, das volle Potenzial des SF-25 stets auszuschöpfen. Bisher ist uns das nur freitags und beim Sprint in China gelungen.»



Der 52-jährige Franzose weiss: «In der Formel 1 dreht sich alles um Details – von der Rennwochenend-Vorbereitung im Werk über die Umsetzung auf der Strecke bis hin zur Anpassung an wechselnde Bedingungen während des Rennens. Sobald uns das gelingt, werden wir eine klarere Vorstellung davon haben, wo wir stehen.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0