Max Verstappen in Japan: So wichtig ist Pole-Position

​Um 8.00 Uhr früh beginnt am Samstag, 5. April, das Qualifying zum Grossen Preis von Japan. Wir sagen, wie viele Chancen Fahrer beim Traditions-GP haben, die aus Startreihe 1 losfahren können.

Formel-1-Champion Max Verstappen und Suzuka – das hat in den vergangenen drei Jahren perfekt gepasst: drei Mal Pole-Position, drei Mal Sieg im Traditions-GP von Japan.

Zum 39. Mal findet im Rahmen der Formel-1-WM ein Grand Prix von Japan statt. 1976/1977 sowie 2007/2008 wurde in Fuji gefahren, alle anderen Rennwochenenden fanden in Suzuka statt, erstmals 1987. Dazu gab es in Japan 1994/1995 noch den Pazifik-Grand Prix auf dem TI-Circuit von Aida.

Wie wichtig ist die Pole-Position in Suzuka? 29 von 34 Rennen sind aus der ersten Startreihe gewonnen worden, 18 Mal fuhr der spätere Sieger von Pole-Position los, 11 Mal vom zweiten Startplatz.

Wer die Action aus Suzuka verfolgen will, der muss früh aufstehen: Am Freitag, 4. April, gehen die Autos schon um 4.30 Uhr zum ersten Training auf die Bahn. Die zweite Trainingsstunde beginnt dann um 8.00 Uhr (Suzuka 15.00).



Ähnlich geht es am Samstag weiter – drittes freies Training um 4.30 Uhr, die Quali für den Grand Prix um 8.00 Uhr. Beim Rennen vom Sonntag begeben sich die Fahrer um 7.00 Uhr auf die Aufwärmrunde.



Wir werden vor der Qualifikation am Samstag, 5. April, ab ca. 7.45 Uhr live aus Suzuka für Sie tickern, fürs Rennen vom 6. April ab ca. 6.30 Uhr – und natürlich haben wir hier als Service auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





