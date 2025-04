Zak Brown (McLaren): Das ist der Schlüssel zum Erfolg

​In unregelmässigen Abständen meldet sich McLaren-CEO bei den Fans der Traditionsmarke, um über den Stand der Dinge zu schreiben. Er spricht auch über das Erfolgsgeheimnis der WM-Favoriten.

McLaren hat die Formel-1-WM 2025 so begonnen, wie sie die Weltmeisterschaft 2024 beendet hatte – mit einem Sieg. Lando Norris gewann den Australien-GP, Oscar Piastri triumphierte in China, und auch am 6. April sind die Papaya-farbenen Rennwagen Favoriten, wenn es um den Grossen Preis von Japan geht.

McLaren-CEO Zak Brown (53) wendet sich in unregelmässigen Abständen in Form eines offenen Briefs an die Fans des Sport- und Rennwagenherstellers. Der Kalifornier hat das Wort.

Liebe McLaren-Fans

Dies ist ein bedeutendes Jahr für die Formel 1. In dieser Saison feiert die Königsklasse ihr 75-jähriges Bestehen, und in den kommenden Monaten wird McLaren Racing die bemerkenswerte Geschichte und das Erbe dieses unglaublichen Sports weiter feiern.



Wir haben das Jahr bereits stilvoll mit F175 Live in der Londonder O2-Arena begonnen, wo wir den MCL39 – zusammen mit Lando und Oscar – vor 16.000 Fans und einem weltweiten Millionenpublikum enthüllt haben.



Und es gibt noch mehr, worauf wir uns freuen können: Der mit Spannung erwartete F1-Film mit Brad Pitt, der in diesem Sommer Premiere hat, wird neuen Fans auf der ganzen Welt den Nervenkitzel der Formel 1 vermitteln.



McLaren Racing ist stolz darauf, seit 1966 Teil der Geschichte der Formel 1 zu sein. Seitdem haben wir 12 Fahrer-WM-Titel gefeiert und uns 2024 den neunten Konstrukteurstitel gesichert. Dies ist ein Beweis für das Engagement und den Geist aller McLaren-Mitarbeiter und festigt unseren Platz als eines der erfolgreichsten Teams in der Formel 1.



Ich bin unglaublich stolz darauf, dieses grossartige Rennteam zu leiten und mit aussergewöhnlichen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, angeführt von Teamchef Andrea Stella.



An der Rennstrecke und in unseren beiden Einrichtungen in Woking, dem McLaren Technology Centre und McLaren Racing Composites, gibt es eine brillante Gruppe von Männern und Frauen, die unermüdlich daran arbeiten, dieses Team immer weiter voranzubringen.



Von unseren Eigentümern und Vorstandsmitgliedern bis hin zu unseren Partnern und engagierten Fans verkörpern sie alle den Geist dessen, was Bruce McLaren begonnen hat, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen dafür zu danken, dass sie uns geholfen haben, unsere erste Konstrukteursmeisterschaft seit 26 Jahren zu erringen.



Ich glaube, die Formel 1 ist derzeit so wettbewerbsintensiv wie nie zuvor: Im vergangenen Jahr konnten sieben verschiedene Fahrer und vier Teams Siege feiern. Mit Lando und Oscar haben wir 2024 in Grands Prix und Sprints 28 Podiumsplätze, acht Siege, 11 Pole-Positions und 666 Punkte erzielt, was uns die prestigeträchtige Nummer 1 in der Boxengasse eingebracht hat. Und nach nur zwei Rennen im Jahr 2025 ist klar, dass der Wettbewerb so hart ist wie eh und je.



Der Grosse Preis von Australien war eine spannende Angelegenheit, und ich habe mich gefreut, dass Lando einen perfekten Start hingelegt hat: Pole, schnellster Runde und Sieg, damit zum ersten Mal in seiner Karriere WM-Leader.



Und es war grossartig zu sehen, wie Oscar in China seine erste Pole-Position holte und dann den Grossen Preis gewann, um McLaren unseren 50. Doppelsieg in der Formel 1 zu bescheren.



Eines ist klar: Nachdem wir in der vergangenen Saison den Konstrukteurstitel gewonnen haben, sind wir fest entschlossen, diesen Titel erfolgreich zu verteidigen, aber auch nach der Fahrermeisterschaft zu streben.



In Melbourne haben wir bekannt geben dürfen, dass Oscar sich langfristig an McLaren gebunden hat. Das war eine ganz natürliche Entscheidung für uns. Stabilität ist der Schlüssel zum Erfolg in jedem Sport, und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass McLaren auch in den kommenden Jahren stabil, sichtbar und stark bleibt.



Oscars rasante Entwicklung und Reife während seiner zwei Saisons in der Formel 1 waren herausragend. Seine Leistung im vergangenen Jahr war elementar für den Gewinn unserer Meisterschaft und hat gezeigt, wie wichtig eine starke Fahrerpaarung ist. Seine Synergie mit Lando ist sowohl auf als auch neben der Strecke offensichtlich, und sie treiben sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen an. Die Stärke ihrer Partnerschaft versetzt McLaren in eine fantastische Position für die kommenden Herausforderungen.



Wir hatten bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass Lando langfristig im Team bleiben würde. Ich bin extrem begeistert von den Perspektiven unserer beiden Stars. Mit Lando und Oscar, meiner Meinung nach die aufregendste Fahrerpaarung in der Formel 1, haben wir volles Vertrauen in unsere Fähigkeit, in den kommenden Jahren an der Spitze mitzufahren.



Wir wissen, dass das Jahr 2026 einen grossen Umbruch mit neuen Regeln bringen wird, sowohl in der Philosophie der Triebwerke als auch in den Fahrwerksbestimmungen. Diese Änderungen stellen sowohl Herausforderungen als auch Chancen dar, und wir sind bereits mitten in den Vorbereitungen. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Wettbewerbsvorteil zu erhalten und jede Chance zu nutzen, die sich uns bietet.



Es wird zweifelsohne eine große Herausforderung sein, die Fortschritte in diesem Jahr aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Ressourcen für die Entwicklung und den Bau des Autos für 2026 zu nutzen. Ich bin dem technischen Können des Teams zu Dank verpflichtet, mit Chefdesigner Rob Marshall, Chief Operating Officer Piers Thynne, dem Technischen Direktor für Aerodynamik Peter Prodromou, dem Technischen Direktor für Konstruktion Neil Houldey und dem Technischen Direktor für Leistung Mark Temple an der Spitze und an der Seite unserer vielen talentierten Mitarbeiter, die eine große Stärke und eine überragende Leidenschaft für den Erfolg darstellen. Auch sie sind langfristig an uns gebunden.



Natürlich stehen wir nicht still. Seit dem letzten Jahr arbeitet unser gesamtes Team rund um die Uhr, ist ständig innovativ und treibt sich gegenseitig an, noch mehr zu erreichen. Die Atmosphäre im McLaren Technology Centre ist lebendig, und das Engagement jedes einzelnen Mitglieds unseres Teams ist inspirierend. Wir investieren weiterhin in neue Mitarbeiter und haben bereits bestätigt, dass Will Courtenay unser Formel-1-Team als Sportlicher Leiter verstärken wird.



Mit Blick auf das Jahr 2026 lohnt es sich, über die Tatsache nachzudenken, dass die ersten Monate dieses Jahres bereits einige andere wichtige Ankündigungen außerhalb unseres Teams gebracht haben. Ich freue mich besonders, dass alle Formel-1-Teams dem Concorde Commercial Agreement für 2026 zugestimmt haben und damit die finanzielle Stabilität des Sports für die nächsten Jahre gesichert ist.



Auch die Bestätigung, dass in der nächsten Saison ein elftes Team an den Start gehen wird, ist eine aufregende Nachricht. Dass General Motors mit der Marke Cadillac in die Formel 1 einsteigt, ist eine enorme Entwicklung, insbesondere aus Sicht des US-Marktes. Es ist ein klares Zeichen für die immense weltweite Anziehungskraft und das robuste Wachstum des Sports.



Ich persönlich glaube, dass die Formel 1 ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Jüngste Daten zeigen, dass die Fangemeinde der Formel 1 inzwischen weltweit 826,5 Millionen beträgt und im vergangenen Jahr fast 90 Millionen neue Fans hinzugekommen sind. Die weltweiten TV-Zuschauerzahlen steigen, und insbesondere in den USA bleibt die Formel 1 einer der am schnellsten wachsenden Märkte, der zwischen 2023 und 2024 um 10,5 % auf 52 Millionen Fans anwachsen wird. Der Grosse Preis von Australien, mit dem die Saison eröffnet wurde, verzeichnete mit 465.498 Zuschauern einen neuen Zuschauerrekord – 13.000 mehr als im Vorjahr.



Ich weiss, dass all diese Fans natürlich einzig und alleine da waren, um Oscar Piastri zu unterstützen! Es war erstaunlich, so viele Papaya-farbene T-Shirts, Mützen und Fahnen auf der Rennstrecke im Albert Park zu sehen. Aber das ist nicht nur in Australien so, sondern überall, wo wir Rennen fahren, von Shanghai bis Silverstone, von Miami bis Mexico City.



Liebe McLaren-Fans, Ihre unerschütterliche Unterstützung, Leidenschaft und Hingabe machen diesen Sport so besonders. Ob Sie nun an der Rennstrecke mitfiebern, von zu Hause aus zuschauen oder sich online mit uns austauschen, Sie sind ein wesentlicher Teil der McLaren-Familie. Wir fahren Rennen für Sie, und ohne Sie könnten wir es nicht tun.



Auf eine weitere unglaubliche Saison! Hören Sie niemals auf, Gas zu geben.



Zak