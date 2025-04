Japan-GP Suzuka: Live-Ticker und TV – Wecker stellen! 01.04.2025 - 17:27 Von Mathias Brunner

© Ferrari Die Fans heissen die Formel 1 willkommen in Suzuka

​Wer das GP-Wochenende von Japan geniessen will, der muss früh aufstehen: Das erste Training beginnt am 4. April um 4.30 Uhr! Wir sagen, wann wir aus Suzuka tickern und was die Kollegen vom Fernsehen bieten.