Hamilton, Ferrari: Wieder Spott von Clarkson/Top Gear

​Erneut hackt der Engländer Jeremy Clarkson, ehemaliger Moderator der Kultsendung «Top Gear», auf Lewis Hamilton herum. Clarkson bezeichnet den Ferrari-Piloten als Helden, der zur Null wird.

Der inzwischen 64-jährige Engländer Jeremy Clarkson wurde als Moderator der Kultsendung «Top Gear» weltberühmt – nicht zuletzt wegen seiner kontroversen Ansichten. Clarkson ist bekennender Grand Prix-Fan und hat sich nach seiner Zeit bei Top Gear eine spitze Zunge bewahrt.

Im der englischen Sun schreibt Clarkson eine Kolumne, in welcher er Formel-1-Themen kontrovers darstellt. Dabei fällt auf: Immer wieder kritisiert er seinen Landsmann Lewis Hamilton. So auch nach dem China-GP.

Clarkson: «Es ist für jeden in der Formel 1 wichtig, dass Ferrari gut abschneidet, denn alle anderen Teams sind Unternehmen, und Ferrari ist mehr als das. Ferrari ist das Herz und die Seele der Königsklasse. Es war also entscheidend, dass der neue Junge des Teams, Lewis Hamilton, wie aus der Pistole geschossen aus den Startblöcken kommt.»

«Und wie gut wäre es doch, wenn das in China passieren würde, vor einem Publikum, das ihn für einen Gott hält. Und was dann passiert ist, das hat mich wirklich umgehauen.»



«Beim Sprintrennen in Shanghai holte sich der grosse alte Mann die Pole-Position und setzte sich dann vom Feld ab, um prompt auch das Rennen zu gewinnen.»



«Interessant und besorgniserregend ist, dass sich Lewis wenige Stunden später, nachdem er weltweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, nur als Fünfter für den Grand Prix qualifizieren konnte. Und im Rennen selbst war er so langsam, dass er seinen Teamkollegen überholen liess. Und dann wurde er disqualifiziert.»



«Wie ist ein solcher Speed-Unterschied möglich? Ich kann ja verstehen, dass ein Auto auf einer Strecke schnell sein kann und am folgenden Wochenende auf einer anderen Rennbahn unbrauchbar ist. Aber auf der gleichen Strecke vom Helden zur Null werden? Am selben Tag? Das macht für mich keinen Sinn.»





Was hat Clarkson eigentlich gegen Hamilton?

Es ist nicht das erste Mal, dass der TV-Mann gegen den Rennfahrer tüchtig austeilt. Wir erinnern uns – im Anschluss an den Regen-GP von Brasilien 2024 hat er geschrieben: «Wir haben bei diesem Grand Prix zwei wichtige Dinge gelernt. Erstens, Max Verstappen ist einer der Grössten des Sports. Er ist womöglich der Grösste, den wir zu unseren Lebzeiten fahren sehen. Und zweitens, Lewis Hamilton ist über seinen Zenit hinaus.»



Clarkson begründete das so «Hamilton hat darüber gesprochen, dass sein Auto in der Quali nicht gut gelegen habe. Aber sein Stallgefährte George Russell stellte das gleiche Auto in die erste Startreihe.»



«Wo doch Lewis 2025 zu Ferrari zieht, da ist es natürlich denkbar, dass sein Team den Tank seines Autos mit Zitronengerstenwasser füllt statt mit Benzin. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Nein, es ist viel wahrscheinlicher, dass er inzwischen einfach zu alt ist.»



Inzwischen ist Hamilton zu Ferrari gezogen und hat den ersten Tag in Maranello und Fiorano hinter sich. Das Interesse der Fans war gewaltig, ein Antrittsfoto von Hamilton in Italien wurde ratz-fatz fünf Millionen Mal geliked.



Aber auch das scheint Clarkson nicht in den Kram zu passen, der sich auf Social Media ebenfalls mit einem schwarzen Mantel aufstellte, allerdings nicht wie Lewis vor einen Ferrari F40, sondern vor einem Range Rover auf einem Bauernhof, und auch seine jüngste Kolumne in der Sun drängt die Frage auf – was hat Clarkson eigentlich gegen Hamilton?



Clarkson verhöhnt Hamilton mit den folgenden Worten: «Man könnte argumentieren, dass Lewis Hamilton einen rekordverdächtigen achten Weltmeistertitel anstrebt, bevor er sich zur Ruhe setzt, und dass er zu Ferrari gewechselt ist, weil er glaubt, dass die Italiener dieses Jahr das schnellste Auto haben werden. Da mag er Recht haben. Die ersten Anzeichen in der Gerüchteküche deuten darauf hin, dass es wirklich sehr schnell ist.»



«Wenn er jedoch so scharf auf den achten Weltmeistertitel ist, sollte man annehmen, dass er schon am ersten Tag im Werk angekommen würde, um die Geheimnisse des Autos kennenzulernen und um herauszufinden, wie er das Beste aus dem riesigen Arsenal an Renntricks von Ferrari herausholen kann.»



«Stattdessen tauchte er in einem SUV mit Anzug und Krawatte auf und posierte für Fotos, bevor er sich mit den Fans unter dem wachsamen Auge einer Videodrohne unterhielt, die zum Glück da war, um den Moment festzuhalten.»



«Danach gab es eine Führung durchs Hauptquartier des Teams, bei der wir in Zeitlupe die schwanzwedelnden Ingenieure und den Applaus sahen. Und dann ging es, endlich, auf die Rennstrecke, mit einem Formel-1-Ferrari, der drei Jahre alt ist.»



(Anmerkung der Redaktion: Der Ferrari war zwei Jahre alt, so wie es das Reglement vorschreibt, und der 2025er Ferrari ist noch nicht fertig.)



Clarkson weiter: «Mir wurde gesagt, dass sein neues Haus nicht in der Nähe des Hauptquartiers des Teams liege, sondern vielmehr in Mailand, und er pendelt nicht einmal in einem Ferrari-Strassenauto, sondern nutzt stattdessen den Hubschrauber von Fiat. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Was ist Lewis jetzt? Ein Fahrer? Oder ein Superstar?»



«Was ich hingegen weiss, das ist, dass er sich wird mächtig anstrengen müssen, um seinen Teamkollegen Charles Leclerc zu schlagen, der Italienisch spricht, das Team kennt, nicht so lange für Fotos posiert und auf eine Quali-Runde von vielen Experten als der schnellste Fahrer von allen angesehen wird.»



«Vielleicht ist sich Lewis dessen bewusst. Und vielleicht hat er aus einem anderen Grund bei Ferrari unterschrieben – er weiss, dass er seine besten Jahre hinter sich hat und wollte nicht in Rente gehen, ohne jemals für das Kronjuwel des Motorsports gefahren zu sein. Wie auch immer, ich wünsche ihm alles Gute.»



Die Reaktionen der Fans auf diese Worte? Überwiegend negativ – gegenüber Clarkson.



Formel-1-Anhänger werfen Clarkson Respektlosigkeit vor und betonen, dass es in dessen Kolumne doch nur darum gehe, Unruhe zu stiften.