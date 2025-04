Liam Lawson: «Das will ich nun jedes Mal tun»

Liam Lawson musste nach dem China-GP sein Red Bull Racing-Cockpit räumen. Mit dem Racing Bulls Team soll er in die Erfolgsspur zurückfinden. Der Neuseeländer sagt, worauf er sich nun konzentriert.

Für Liam Lawson waren die vergangenen Tage nicht einfach. Der bisherige Red Bull Racing-Pilot musste sein Cockpit im Rennstall aus Milton Keynes räumen, um Platz für Yuki Tsunoda zu schaffen. Nach nur zwei Grands Prix und einem Sprint kehrt er damit ins Racing Bulls Team zurück.

Er habe nicht so früh damit gerechnet, sagt er vor dem Start des GP-Wochenendes in Japan. «In China habe ich nichts davon geahnt. Ich schätze, das wurde am Montag oder Dienstag nach dem Rennen entschieden.»

«Ich verliess China und begann mit meinen Vorbereitungen für Japan, und danach bekam ich einen Anruf, in dem mir gesagt wurde, was passieren würde», berichtete der Neuseeländer. «Wir wissen, wie schnell sich die Dinge in der Formel 1 ändern können. Vor einem Jahr hatte ich noch keinen Platz im Formel-1-Feld, ich sass da und schaute zu.»

«Dann bekam ich die Gelegenheit, das Ende der vergangenen Saison zu bestreiten, und dann folgte die Chance zum Aufstieg ins Red Bull Racing Team. In den vergangenen zwölf Monaten ist also viel passiert», sinnierte der 23-Jährige.

Und Lawson beteuerte: «Für mich ist es das Wichtigste, dass ich ein Cockpit habe. Ich habe die Chance zu beweisen, dass ich hierher gehöre und das will ich nun jedes Mal auch tun. Wie gesagt, die Dinge können sich sehr schnell ändern, und ich weiss nicht, wie meine Zukunft aussieht. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist schnell zu sein.»

Er freue sich, auf einer Strecke auszurücken, die ihm schon vertraut ist. «Darauf habe ich mich schon seit dem Saisonstart gefreut. Ich kann mich nun richtig vorbereiten und es ist eine Piste, die alle Fahrer mögen. Für mich ist es eine der besten Strecken, deshalb ist die Vorfreude gross.»

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0