Toto Wolff (Mercedes): Warnung vor Japan-GP

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist zufrieden mit dem Saisonstart von George Russell und Kimi Antonelli. Der Wiener warnt aber auch: «Wir müssen noch mehr Performance finden, wenn wir an der Spitze mitfahren wollen.»

Mit 57 Punkten, die George Russell und Kimi Antonelli in den ersten beiden WM-Runden gesammelt haben, belegt das Mercedes-Team den zweiten Zwischenrang in der WM-Tabelle. Der Routinier im Team der Sternmarke stand zwei Mal als Dritter auf dem Podest, den Sprint in China beendete er auf Platz 4. Sein Rookie-Teamkollege belegte in den Grands Prix die Ränge 4 und 6 und im Sprint wurde er Siebter.

Teamchef Toto Wolff ist zufrieden. Er sagt vor dem dritten Kräftemessen in Japan: «Der W16 hat sich bisher als stabile und konstante Plattform erwiesen und ist ein Auto, dem die Fahrer vertrauen. Das hat zu guten Performances in Australien und China und zu unserem besten Saisonstart seit 2021 geführt.»

Gleichzeitig warnt der Wiener: «Wir wissen, dass wir noch mehr Performance finden müssen, wenn wir an der Spitze mitfahren wollen. Entwicklung geschieht nicht über Nacht. Deshalb geht es bei den Rennen in Japan, Bahrain und Saudi-Arabien darum, das Beste aus dem zu machen, was wir jetzt haben. Denn unsere Konkurrenten werden sich nach den vergangenen beiden Rennen sicherlich zurückmelden. Deshalb müssen wir in Bestform sein, wenn wir unseren vielversprechenden Start fortsetzen wollen.»

«Suzuka ist mit seinen schnellen Kurven und Höhenunterschieden eine echte Herausforderung für Fahrer und Auto. Kimi fährt dort zum ersten Mal, und obwohl es wieder eine neue Herausforderung für ihn sein wird, freut er sich darauf. Bisher hat er alles gemeistert, womit er konfrontiert wurde, und wir sind gespannt auf seine weitere Entwicklung», sagt er zur Leistung des jungen Italieners.

Und Wolff fügt an: «George hat den bislang besten Saisonstart seiner Formel-1-Karriere hingelegt. Er hat mit Reife, Konstanz und Speed überzeugt. Er hat genau die Leistung gezeigt, die wir von ihm als erfahrenen Mercedes-Werksfahrer erwarten und wird versuchen, an diesem Wochenende in Japan daran anzuknüpfen.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0