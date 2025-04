Piastri: Kritik an McLaren, Japan-Sieg verschenkt?

​Rang 3 für Oscar Piastri nach dem Grand Prix von; der McLaren-Pilot zeigt ein solides Rennen und steht zum zwölften Mal in seiner GP-Karriere auf dem Podest. Aber Oscar glaubt, dass er Verstappen hätte schlagen können.

China-Sieger Oscar Piastri ist beim Traditions-GP von Japan auf der wunderbar gelegenen Rennstrecke von Suzuka Dritter geworden, hinter Max Verstappen und Lando Norris. Wir haben damit im vierten Formel-1-Rennen 2025 den vierten Sieger – Norris in Australien, Hamilton im Sprint von China, Piastri im China-GP, nun Verstappen in Japan.

Doch Piastri, an diesem Tag 24 Jahre alt geworden, weiss ganz genau – da wäre wohl drin gewesen für die Papaya-Renner, also ist der wie 2023 Drittplatzierte des Japan-GP mässig happy.

Fakt ist: McLaren hatte das schnellste Auto auf der Bahn, aber weil Max Verstappen seinen Red Bull Racing-Renner auf viel Top-Speed abgestimmt hatte, konnte Verfolger Norris nie nahe genug rücken, um den Niederländer in echte Bedrängnis zu bringen.

Red Bull Racing und Max Verstappen haben an diesem Wochenende alles richtig gemacht, McLaren wird sich fragen müssen, was schief gelaufen ist.

Hinter Verstappen und Norris fahrend, stellte Piastri während des Rennens einen Platzwechsel zur Diskussion. «Sagt Lando, er solle Tempo aufnehmen, denn ich kann schneller fahren.»



Aber ein Platzwechsel kam nie, denn hätte McLaren das getan, so hätte man sich später anhören lassen müssen, man habe Lando Norris die WM-Führung gekostet zu Gunsten von Piastri. Von dem gar nicht klar ist, ob er sich Max wirklich gekrallt hätte. Wirklich eine knifflige Lage für die McLaren-Truppe.



Piastri, ein Mann der leisen Töne, übt Kritik, aber wie üblich bei Oscar ist sie zurückhaltend und höflich. Der dreifache GP-Sieger sagt: «Es gab jetzt nicht viele Gespräche am Funk, die Positionen zu tauschen. Was mich angeht, so wollte ich einfach rüberbringen, dass ich wirklich guten Speed habe. Aber wenn ich einen Rang vorgerückt wäre, so glaube ich wirklich, hätte ich mir Max kaufen können. Letztlich kann ein Rennen eben auf diese Weise verlaufen, wenn du in der Quali nicht ganz vorne stehst.»



«Was heute passiert ist, das ist primär eine direkte Folge des Abschlusstrainings, als Max Verstappen knapp die Nase vorn hatte. Unser Tempo war sehr gut. Ich bin ein paar Mal näher gerückt, um Druck zu machen, aber hier ist nun mal im Vorteil, wer vorne liegt.»



«Verstappen hat das Rennen gewissermassen am Samstag gewonnen, und wir haben nicht gut genug gearbeitet. Einen weiteren Podestplatz nehme ich gerne an, und wir haben an diesem Wochenende viel Positives erreicht. Aber wir müssen uns in eine bessere Position bringen, um den Speed des McLarens ideal umzusetzen. Ich werde mich jetzt mit dem Team unterhalten, was genau sie in diesem Rennen geplant haben.»



«Das Ergebnis ist nicht, was ich wollte, mein Tempo hingegen hat gestimmt. Was mich wurmt: Dass ich am Samstag nicht alles aus dem Wagen kitzeln konnte, denn mein dritter Startplatz hat vorgegeben, was danach im Rennen passiert. Ich weiss, dass wir ein gutes Auto haben, und wir sind im Vorteil, und das wird auf bei den folgenden Rennen von Bahrain und Saudi-Arabien so sein. Nur dürfen wir uns keine Fehler erlauben, sonst packt die Konkurrenz sofort zu.»



«Dieses Rennen war ungewöhnlich, weil der Reifenverschleiss niedrig war, aufgrund der eher tiefen Temperaturen und wegen des neuen Belags. Das alles wird in Bahrain ganz anders sein. Ich würde also nicht sagen, dass die Position in jedem Grand Prix vorgibt, was danach passiert.»



«Aber ich bleibe dabei – ich hätte schneller fahren können als Verstappen. Das Team hat sich nun mal so entschieden, wie wir es erlebt haben. Ich kam nie nahe genug an Norris heran für eine Attacke, dazu hätte die Start/Ziel-Gerade hundert Meter länger sein müssen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0