Yuki Tsunoda (12.): «Hatte natürlich mehr erwartet»

Sein erstes Rennen für das Red Bull Racing Team beendete Yuki Tsunoda auf dem zwölften Rang. Damit ging der kleine Japaner bei seinem Heimspiel leer aus, während sein Teamkollege Max Verstappen den Sieg feierte.

Für Yuki Tsunoda war das Wochenende in Japan in diesem Jahr ein ganz besonderer Termin. Nicht nur, dass der Rennfahrer aus Sagamihara sein Heimrennen bestritt. Es war auch seine GP-Premiere mit dem Red Bull Racing Team. Entsprechend viel Aufmerksamkeit bekam der kleine Japaner, der sich bis zum entscheidenden Moment im Qualifying wacker schlug.

Im Q2 leistete er sich aber einen kostspieligen Fehler in der ersten Kurve und musste deshalb mit Platz 15 Vorlieb nehmen. Wegen der Rückversetzung von Williams-Pilot Carlos Sainz, der Lewis Hamilton im Weg war, rückte er noch auf den 14. Startplatz vor. Doch von dort schaffte er es nicht in die Punkte. Platz 12 war das Ergebnis, mit dem er sich abfinden musste.

Danach erklärte er: «Ich bin glücklich mit meiner persönlichen Leistung, aber mit Blick auf das Ergebnis ist es etwas hart, denn bei meinem Heimrennen hatte ich natürlich mehr erwartet. Ich wollte in die Punkte fahren, also gemischte Gefühle.»

«Diese 53 Rennrunden sind die meisten Umläufe, die ich in diesem Auto bislang gefahren bin. Und mit jeder Runde konnte ich ein bisschen was lernen, das ist natürlich positiv. Jetzt fühle ich mich auch schon ein bisschen wohler im Auto», fügte der 24-Jährige an.

«Insgesamt habe ich das Gefühl, gegen Ende des Rennens alles gut unter Kontrolle gehabt zu haben. Wenn ich nochmal ein Qualifying hätte – was natürlich nicht der Fall ist – würde es jetzt wohl anders aussehen. Angesichts der geringen Zeit, die ich im Auto hatte, bin ich aber glücklich», fuhr Tsunoda fort.

«Aber weil es eben das Heimrennen ist, wäre ich schon gerne in die Punkte gefahren. Es ist einfach unglücklich, dass ich diese verpasst habe. Ich muss einfach versuchen, so viel ich kann von Max zu lernen, und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Rennen in Bahrain», erklärte der aktuelle WM-Vierzehnte.

apan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0