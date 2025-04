Japan-GP im Live-Ticker: Verstappen jagt 64. GP-Sieg

​Nach einer unfassbaren Runde im Abschlusstraining kann Max Verstappen zum vierten Mal in Folge von der Pole-Position in den Japan-GP gehen. Einige Faktoren sprechen für den 64. Sieg des Niederländers.

Jetzt mal Hand aufs Herz: Diese Pole-Position am 5. April auf dem Suzuka Circuit hätte mit dem Red Bull Racing RB21 nur ein Fahrer holen können – Max Verstappen.

An diesem Tag hat der vierfache Weltmeister den Unterschied am Lenkrad gemacht und sich damit eine hervorragende Ausgangslage für den vierten Sieg in Folge von Suzuka geschaffen.

Die schlechte Nachricht: McLaren hat noch immer das bessere Rennauto. Von der Papierform her müssten Lando Norris und Oscar Piastri im Grand Prix vorrücken.

Aber für Verstappen sprechen drei Faktoren.

Erstens: Kann er seine Führung nach dem Start erfolgreich verteidigen, kann er seine Reifen optimal schonen (auf trockener Bahn) oder hat die beste Sicht (auf nasser Bahn).



Zweitens: Verstappen gilt als der beste Regenfahrer im Feld, siehe Brasilien 2024, wo er von Startplatz 17 sensationell zum Sieg preschte und sein Widersacher Norris mehrfach patzte.



Drittens: Max hat sein Auto auf viel Top-Speed getrimmt. Das macht das Fahrverhalten in den Kurven heikler, bedeutet aber auch, dass er auf einer Strecke, wo es nur eine DRS-Zone gibt (für den verstellbaren Heckflügel), potenziell eine Führung besser verteidigen kann.



Gut, das kann auch hinten raus gehen, wenn flacher gestellte Flügel auf nasser Bahn erzeugen ein weniger gemütliches Handling als mehr Abtrieb.



Wir werden live aus Suzuka für Sie tickern, fürs Rennen vom 6. April ab ca. 6.30 Uhr – und natürlich haben wir hier als Service auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Japan-GP im TV

Sonntag, 6. April

03.00: Sky Sport F1 – Drittes freies Training Wiederholung

04.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

05.15: ServusTV – Countdown zum Rennen

05.40: ORF 1 – Formel-1-News

06.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

06.25: ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

06.40: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

06.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

06.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

07.00: Grosser Preis von Japan

08.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

10.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

11.10: ServusTV – Rennen Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

12.40: ORF 1 – Analysen und Interviews

13.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

13.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung

13.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen (Wiederholung)

14.55: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

15.30: ORF 1 – Motorhome

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00: Sky Sport F1 – The Rookies





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,983 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,995

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,027

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,299

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,318

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,555

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,569

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,610

09. Alex Albon (T), Williams, 1:27,615

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,822

12. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,836 *

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,897

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,906

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,000

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,570

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,622

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,696

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,877

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,271



* Wird in der Startaufstellung um 3 Positionen strafversetzt, weil er Lewis Hamilton im Weg war