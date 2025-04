Hamilton verrät: Das bereitet Ferrari Kopfzerbrechen

Lewis Hamilton beendete das Rennen auf dem Suzuka Circuit auf dem siebten Rang. Der siebenfache Weltmeister verriet hinterher: Sein Ferrari-Team hat ein Problem ausgemacht, durch das er Zeit verliert.

Lewis Hamilton nahm den dritten Grand Prix des Jahres in Japan von Startplatz 8 in Angriff und kreuzte die Ziellinie nach 53 Runden als Siebter. Der siebenfache Weltmeister kam damit knapp 13 Sekunden nach seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc ins Ziel, der die vierte Position erringen konnte, und fast eine halbe Minuten nach Sieger Max Verstappen.

Danach beteuerte der Rekord-GP-Sieger: «Ich habe mein Bestes gegeben, aber mir fehlte es einfach an Leistung im Vergleich zu den Autos vor mir, speziell im Vergleich zu Mercedes, McLaren und natürlich auch Red Bull Racing.»

Das lag auch an einem Problem, das die Mannschaft aus Maranello ausgemacht hatte. Hamilton schilderte: «Wir haben etwas gefunden, das in den letzten drei Rennen nicht die gewünschte Performance gebracht hat, und ich hoffe, dass wir bessere Ergebnisse erzielen können, wenn wir das mal in den Griff bekommen habe.»

Was genau ausgemacht wurde, wollte der Teamneuling bei den Roten nicht verraten. Er verliere dadurch etwas mehr als eine Zehntel pro Runde, offenbarte er allerdings. Und er fügte an: «Ich hoffe, dass wir das bis zum nächsten Rennen im Griff haben.» Man wisse, was los sei, könne aber noch nicht sagen, warum das Problem bestehe, erklärte er bei den Kollegen von «Sky Sports F1».

«Aber wenn dann neue Teile kommen, sollte es hoffentlich nicht mehr bestehen», fügte Hamilton an. «Und angesichts dessen war ich mit meinem Tempo heute grundsätzlich zufrieden, aber ich habe auch gesehen, dass ich nicht das Maximum aus den Reifen heraushole. Insgesamt war es aber eine gute Leistung des Teams und ich denke, wir alle haben einen guten Job gemacht.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0