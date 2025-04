Fernando Alonso zu Verstappen: Verblüffendes Urteil

​Max Verstappen hat im Abschlusstraining zum Japan-GP seine 41. Pole erobert, hauchdünn vor dem McLaren-Duo Norris und Piastri. Danach gab es ein riesiges Lob von Aston Martin-Star Fernando Alonso.

Die Quali von Aston Martin-Star Fernando Alonso kann ungefähr so auf den Punkt gebracht werden: naja. Der 43-jährige Spanier landete auf P13, daraus wird am 6. April dann Startplatz 12, denn der vor ihm liegende Carlos Sainz wird strafversetzt (er hatte Lewis Hamilton aufgehalten).

Alonso selber hatte vor der Quali gemutmasst, wenn alles perfekt laufen würde, dann könnte er in die Top-Ten vordringen, aber das ist nicht passiert. Fernando: «Ich habe alles aus dem Wagen geholt, ich hatte freie Runden, mehr Speed gab es eben nicht. Der Wagen ist heikel zu fahren und neigt zum Ausbrechen. So ist es schwierig, das letzte Vertrauen aufzubauen.»

Statt über die Diva namens AMR25 redet der 32-fache GP-Sieger lieber über Pole-Mann Max Verstappen: «Ich ziehe den Hut vor Max. Er ist ein herausragender Fahrer, und das zeigt er an jedem Rennwochenende.»



«Diese Pole hier in Japan ist ganz alleine sein Verdienst. Jeder andere Fahrer würde sich mit diesem Wagen schwertun, es unter die besten Fünf zu schaffen. Aber er zeigt diese magischen Runden in der Quali und diese unfassbaren Rennen. Für mich ist er klipp und klar der beste Fahrer da draussen, ein Massstab für uns alle.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,983 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,995

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,027

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,299

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,318

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,555

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,569

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,610

09. Alex Albon (T), Williams, 1:27,615

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,822

12. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,836 *

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,897

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,906

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,000

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,570

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,622

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,696

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,877

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,271

* Wird in der Startaufstellung um 3 Positionen strafversetzt, weil er Lewis Hamilton im Weg war