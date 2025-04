Nico Hülkenberg (Sauber): Das zählt beim Bahrain-GP

​Die Formel 1 hetzt in atemlosem Tempo weiter – nur wenige Tage nach dem Japan-GP wird bereits wieder gefahren, auf dem Bahrain International Circuit. Was Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg erwartet.

Knapp zwei Monate, nachdem der Sauber C45 bei den Wintertests auf dem Bahrain International Circuit sein Debüt auf der Rennstrecke gegeben hat, kehrt das viertälteste GP-Team (nach Ferrari, McLaren und Williams) nach Bahrain zurück.

Nach den ersten drei Rennen der Saison ist das Team bestrebt, auf den bisherigen Erfahrungen aufzubauen und einen Schritt nach vorne zu machen. Bei markant wärmerem Wetter als im Februar wird das Reifen-Management eine wichtige Rolle spielen.

Teamchef Jonathan Wheatley: «Da die Vorsaisontests in Bahrain stattfanden, verfügen wir über solide Daten, die uns dabei helfen werden, unsere zuletzt eingeführten Updates am Auto zu bewerten. Wir wollen auf alle Chancen reagieren, die sich während des Rennens ergeben könnten.»

Der Deutsche Nico Hülkenberg sagt: «Bahrain ist völlig anders als Suzuka, denn das Strecken-Layout in Arabien stellt höchste Anforderungen an Bremsen und Traktion. Wir haben seit Februar viel gelernt und das Auto in einigen Bereichen weiterentwickelt. Wir wissen jedoch, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben.»



Der Brasilianer Gabriel Bortoleto ergänzt: «Ich war Anfang der Woche wieder in der Rennwagen-Fabrik, um mich auf das Rennen vorzubereiten. Ein Vortei: Ich kenne ich die Strecke von Bahrain im Vergleich zu Melbourne, Shanghai und Suzuka ziemlich gut. Die Bedingungen hier sind oft knifflig, da sich die Strecke im Laufe des Wochenendes stark verändert und der Wind dabei eine tragende Rolle spielt.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0