Toto Wolff: «Podestplatz wäre möglich gewesen»

Das Mercedes-Formel-1-Team fuhr in Suzuka mit George Russell (5.) und Kimi Antonelli (6.) zweimal in die Top-10 und holte doppelt Punkte. Teamchef Toto Wolff sagt: Bei besserer Ausführung wäre ein Podium drin gewesen.

Mercedes belegte im Japan-GP in Suzuka die Plätze 5 und 6. Teamchef Toto Wolff sagt jetzt: Da wäre mehr drin gewesen.

Der Mercedes-Teamchef, der selbst nicht in Suzuka war und sich vertreten ließ, ließ sich nun mit Blick auf den nächsten GP zitieren: «Japan war ein Fall von: Was hätte sein können? Wir hatten im Training eine gute Pace, konnten sie im Qualifying aber nicht umsetzen. Das schmälerte unsere Chancen auf ein gutes Ergebnis am Sonntag. Überholen ist in Suzuka schwierig, und da es ein klares Ein-Stopp-Rennen war, gab es nur wenige Möglichkeiten, nach vorne zu kommen.»

Der Österreicher ergänzt: «Aber es gibt auch positive Aspekte, die wir aus diesem Wochenende mitnehmen können. Das Auto hat einmal mehr sein Potenzial gezeigt, und wenn wir es besser umgesetzt hätten, wäre ein Podestplatz möglich gewesen.» Im kommenden Wochenende in Bahrain dann die nächste Chance.

Wolff: «Die Strecke belastet die Hinterreifen stärker, der Belag ist sehr rau und die Streckentemperaturen sind typischerweise hoch. Das macht es für die Reifen schwierig, und genau damit hatten wir im vergangenen Jahr auf diesem Streckentyp zu kämpfen.»

Eine besondere Neuerung gibt es für Mercedes am Wochenende: Im ersten Training wird Nachwuchsfahrer Frederik Vesti von George Russell übernehmen.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0