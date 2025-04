Lewis Hamilton (Ferrari): Rätsel um sein Auto gelöst?

​Der siebenfache Formel-1-Champion ist auch in Japan nicht wie erhofft in Schwung gekommen: nur Platz 7. Danach sprach der Brite über die Schwierigkeiten mit seinem Ferrari SF-25.

Der Sprint-Sieg in China bleibt vorderhand das Saison-Highlight von Lewis Hamilton im Ferrari. Beim WM-Auftakt gab der englische Superstar zu, kein Vertrauen ins Auto aufbauen zu können, nur Platz 10. Dann folgten Pole und Sieg im China-Sprint, doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuss – Ausschluss nach dem Grand Prix ausserhalb von Shanghai, die Bodenplatte seines Rennwagens war zu sehr abgeschliffen, die Rennkommissare hatten keine andere Wahl als die Disqualifikation. In Japan nun ein diskreter siebter Platz.

Seit Wochen kursiert im Fahrerlager ein Verdacht, den auch der frühere Rennstallbesitzer Giancarlo Minardi geäussert hat. Der 77-jährige Italiener erläutert: «Ich glaube, genau in diesem Leistungsunterschied zwischen dem Sprint und dem Grand Prix liegt das eigentliche Problem des Modells SF-25, das sehr niedrig gefahren werden muss, um konkurrenzfähig zu sein.»

«Das Qualifying oder ein Sprint ist fruchtbarer Boden für den Ferrari, der durch die begrenzte Kilometerleistung von nur 100 Kilometern und den geringen Kraftstoffverbrauch an Bord diktiert wird, also mit wenig Gewicht. Diese Situation ändert sich im Grand Prix jedoch drastisch.»



«Um übermässigen Verschleiss zu vermeiden, auch der Bremsen, ist Ferrari dazu gezwungen, das Auto höher zu legen, was jedoch zu Leistungseinbussen führt. Dies konnte leider nicht verhindern, dass beide Autos disqualifiziert wurden.»



Hamilton hat das in Suzuka weder dementiert noch bestätigt. Er sagte lediglich in seiner Medienrunde Stunden nach dem Rennen: «Ich hoffe, wir erleben vom nächsten Wochenende an eine Wende zum Besseren. An den ersten drei GP-Wochenenden gab es da ein Defizit, was einen ganz bestimmten Aspekt des Autos angeht. Das führt dazu, dass ich unterdurchschnittlich abschneide.»



Lewis wollte dabei nicht in Details gehen, sondern sagte einfach: «Wir haben etwas gefunden, was die wenig berauschende Leistung erklären könnte. Wenn das behoben ist, dann sollte es aufwärts gehen. Aber ich verliere gewiss eine Zehntelsekunde pro Runde.»



Wie jedes Spitzen-Team bemüht sich auch Ferrari, den beiden Piloten das gleiche Material hinzustellen. Es liegt also hier nicht an einer bestimmten Spezifikation, die nur am Wagen von Leclerc wäre, an jenem von Hamilton jedoch fehlt. Das erzwingt den Schluss – es muss sich um einen Unterschied bei der Abstimmung handeln.



Hamilton: «Wir werden in Sachen Set-up ein wenig anders vorgehen als zuvor. Ich stecke noch immer in einer Lernphase, und wenn ich mehr über den Rennwagen und über die Arbeitsweise weiss, dann fällt es mir leichter, spezifische Vorschläge bei der Abstimmung zu machen.»



Dem Briten mangelt es noch immer am letzten Vertrauen ins Auto in schnellen Kurven.



Ferrari will in Bahrain mit Modifikationen am Fahrzeugboden nachlegen.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0