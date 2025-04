Bahrain-GP im Live-Ticker: Piloten sind echt genervt

​Wir stehen vor dem vierten Formel-1-Wochenende der Saison 2025, aber ein Ärgernis für die Fahrer ist geblieben: Das erste und dritte Training in Bahrain entsprechen nicht den Bedingungen von Qualifying und Rennen.

Seit Jahren ist der Trainingsplan zum Grossen Preis von Bahrain für die Formel-1-Piloten Ärgernis und Denksportaufgabe zugleich. Denn im ersten und dritten freien Training auf dem Bahrain International Circuit lernen die Fahrer im Hinblick zu wenig darüber, was im Qualifying und im Rennen auf sie zukommt.

Grund: Das erste freie Training findet hier lokal um 14.30 Uhr statt (in Europa 13.30 Uhr), unter gleissender Sonne; nicht viel besser die Lage im dritten freien Training, Lokalzeit 15.30 Uhr (Europa 14.30). Denn sobald die Sonne weg ist, fällt die Pistentemperatur in Bahrain markant. Das ist einer der Aspekte, wieso Bahrain für Fahrer und Techniker echt nervig ist.

Im ersten Bahrain-Training zischen die Formel-1-Renner schon mal bei mehr als 30 Grad im Schatten durch die Wüste von Sakhir, die Pistentemperatur erreicht da nicht selten 50 Grad. Zu Beginn des zweiten Trainings jedoch, um 18.00 Uhr Lokalzeit (wie beim Rennstart) ist die Luft in der Regel rund fünf Grad weniger warm, die Piste hingegen kann sich um bis zu 20 Grad abkühlen.



Die Verhältnisse werden markant anders sein als beim Wintertest im Februar, wo die Team-Mitglieder bei schlappen 15 Grad wenig lernten.



Bahrain ist aus weiteren Gründen ein heisses Pflaster: Vier enge Kurven, die aus hohen Tempi angefahren werden, belasten die Bremsanlagen überdurchschnittlich.



Der oft drehende Wind beeinträchtigt den ohnehin schon hohen Spritverbrauch – Gegenwind erhöht den Kraftstoffkonsum. Der Vollgasanteil liegt bei rund 60 Prozent.



Und dann natürlich das Dauerthema Reifen: Die raue Pistenoberfläche von Bahrain fördert den Reifenverschleiss, daher hat F1-Ausrüster Pirelli die härtesten drei Mischungen nach Bahrain transportieren lassen.



Wie sich das alles entwickelt, das erfahren Sie am Samstag und Sonntag am fundiertesten mit unserem Live-Ticker (Quali am 12. April ab ca. 18.30 Uhr, Rennen am 13. April ab ca. 17.15 Uhr).



Was unsere TV-Kollegen angeht. In Österreich überträgt ServusTV, in der Schweiz SRF zwei und in Deutschland Sky. Wir haben die wichtigsten TV-Zeiten hier für Sie gesammelt.





Grosser Preis von Bahrain im TV

Freitag, 11. April

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Australien

07.30 Sky Sport F1 – How the 2012 Season Was Won

08.30 Sky Sport F1 – McLaren’s Meteoric Rise

08.55 Sky Sport F1 – The Rookies

09.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso auf dem Nürburgring 2007

12.00 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

12.20 Sky Sport F1 – Icons: Redefining Dominance

12.40 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 1. Freies Training

16.35 Sky Sport F1 – Gabriel Bortoleto, Road to Glory

16.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

17.00 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Japan



Samstag, 12. April

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Japan

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

13.10 Sky Sport F1 – Icons: Redefining Dominance

13.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

13.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

14.30 3. Freies Training

15.30 ServusTV – 3. Freies Training

17.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

17.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

17.50 ServusTV – Vorberichte

17.55 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

18.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential



Sonntag, 13. April

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

06.15 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.55 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

14.40 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

15.00 Sky Sport F1 – Icons: Disruptors, Jordan GP

15.00 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

16.50 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

17.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

17.00 Grosser Preis von Bahrain (bei uns im Live-Ticker, 57 Runden)

18.40 ServusTV – Analyse

18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.35 ORF 1 – F1 Motorhome

00.25 ORF 1 – Wiederholung Rennen





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0