Max Verstappen: Out im ersten Training für Bahrain-GP

​Formel 1-Champion Max Verstappen (27) liegt nach seinem Sieg in Japan einen Punkt hinter WM-Leader Lando Norris. Der Niederländer wird beim ersten Training zum Japan-GP aber zuschauen.

Max Verstappen hat in Japan seinen 64. GP-Triumph errungen, er hielt dem heissen Atem seiner McLaren-Verfolger Lando Norris und Oscar Piastri stand und schenkte Suzuka-Rennstreckenbesitzer Honda den vierten Sieg in Folge auf dieser Bahn.

Damit liegt der 27-jährige Niederländer im WM-Zwischenklassement nur noch einen Punkt hinter seinem englischen Kumpel Lando Norris (es steht 62:61), und natürlich fragen sich alle Fans von Verstappen und Red Bull Racing, wie das nun in Bahrain weitergeht, nur wenige Tage nach der Action in Japan.

Max schätzt die Lage so ein: «Dieser Sieg hat dem ganzen Team ordentlich Schub gegeben, und jetzt können wir hoffentlich mit etwas mehr Selbstvertrauen an unsere kommenden Aufgaben herangehen.»

«Die Rennstrecke von Bahrain ist sehr technisch, und natürlich findet das Rennen bei Nacht statt, was alles ändert. Es wird markant wärmer sein als zuletzt in Japan, und ich erwarte für uns eine schwierige Aufgabe. Es gibt immer noch Dinge, die wir am Auto verbessern müssen: Wir arbeiten anhaltend am Reifen-Management und uns fehlt uns am rohen Tempo, da müssen wir am Ball bleiben.»



«Was mich angeht, so fahre ich gerne in Bahrain. Ich hoffe, wir können unsere Leistung so optimieren wie zuletzt in Japan.»



Dazu fehlt dem Niederländer allerdings das erste Training: Da kommt Honda-Zögling und RBR-Reservist Ayumu Iwasa zum Einsatz!

Der Verlust hält sich in Grenzen: Die Verhältnisse im ersten Training sind in Sachen Fahrverhalten des Autos in Quali und Rennen nicht aussagekräftig.





Max Verstappen beim Bahrain-GP

2015 mit Toro Rosso: 15. im Training/Ausfall im Rennen (Elektrik)

2016 mit Toro Rosso: 10./6.

2017 mit Red Bull Racing: 6./Ausfall (Bremsen)

2018 mit Red Bull Racing: 15./Ausfall (Differenzial)

2019 mit Red Bull Racing: 5./4.

2020 mit Red Bull Racing: 3./2.

2021 mit Red Bull Racing: 1./2.

2022 mit Red Bull Racing: 2./Ausfall (Benzinversorgung)

2023 mit Red Bull Racing: 1./1.

2024 mit Red Bull Racing: 1./1.



Yuki Tsunoda hat sein Debüt mit Red Bull Racing vor seinem Heimpublikum als Zwölfter und sagt: «Japan war eine ziemlich verrückte Woche, die ganze Vorbereitung war sehr anstrengend und die Woche selbst auch. Ich habe es geliebt, mein Heimrennen zu fahren, aber ich freue mich auch darauf, eine ruhigere Woche in Bahrain zu erleben.»



«Ich habe am Wochenende in Suzuka so viel gelernt. Ich verstehe den RB21 jetzt viel besser und auch die Arbeitsweise des Teams. Es liegt nun an mir, das Gelernte umzusetzen und sicherzustellen, dass ich das Beste aus dem Auto herausholen kann.»



«Bahrain ist eine Strecke, die wir alle sehr gut kennen und auf welcher andere Bedingungen herrschen werden als in Japan. Deshalb muss ich mich schnell auf das Tempo einstellen und zunächst mal das Beste aus der Quali holen. Ich denke, wenn ich den Umgang mit den Reifen besser verstehe, kann ich das Auto für den Renntag in eine bessere Startposition bringen und dann im Grand Prix hoffentlich die Punkte erzielen, die von mir erwartet werden.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0