Briatore: Verstappen erinnert mich an Schumacher

Michael Schumacher ist bis heute Rekord-Champion der Formel 1. Alpine-Berater Flavio Briatore sprach nun darüber, welcher aktuelle Pilot ihn an Schumi erinnert. Er nennt Max Verstappen – und noch einen weiteren Fahrer.

Dieser Vergleich ist der Ritterschlag in der Formel 1!

In einem Interview mit der italienischen La Stampa sprach Flavio Briatore, aktuell Berater beim Alpine-Team, unter anderem über seine Erfolge mit Michael Schumacher – und darüber, welcher aktuelle Fahrer ihn an Schumi erinnert.

Bei Briatores Team Benetton gewann Schumi seine ersten beiden WM-Titel (1994 und 1995), ehe er später mit Ferrari zum Rekordweltmeister wurde.

Auf die Frage, wer ihn über all die Jahre an Michael Schumacher erinnert habe, sagte Briatore: «Verstappen. Er macht außergewöhnliche Dinge.» Max Verstappen holte zuletzt mit Red Bull Racing vier WM-Titel in Serie, dominierte die Mehrheit der Saisons komplett.

Briatore setzt aber noch nach: «Und Hamilton. Die anderen sind Champions, vielleicht ist er der einzige echte Star, so wie es Senna war. An Ayrton erinnern wir uns alle: großartiger Kommunikator, netter Typ, sprach fünf Sprachen.» Senna wurde dreimal Weltmeister, verunglückte 1994 in Imola tödlich.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0