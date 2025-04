Nico Hülkenberg (Sauber/20.): «Das war schwierig»

​Der Deutsche Nico Hülkenberg hat das zweite Training auf dem letzten Platz abgeschlossen, aber keine Sorge: Was Sauber kann, das hat Bortoleto gezeigt – P13, knapp hinter den Top-Ten. Und das kann auch Hülki.

Was hatte Nico Hülkenberg am Donnerstag hier am Bahrain International Circuit gesagt? «Wir sind im Mittelfeld dabei, der Abstand zur Spitze ist nicht so gross, wie es die letzten zwei Rennen glauben machen.»

Ein Blick aufs Klassement des zweiten Trainings zeigt: Der junge Brasilianer Gabriel Bortoleto im zweiten Sauber auf P13, nur zwei Zehntel hinter Ferrari-Star Lewis Hamilton (P8). Wenn wir davon ausgehen, dass Hülki mindestens so schnell fahren kann wie der Südamerikaner, dann sieht das gar nicht so übel aus.

Aber wieso ist dann Hülki im zweiten Training Letzter geworden? Der 37-jährige Deutsche sagt: «Es war ein schwieriger Freitag. Zum ersten Mal in diesem Jahr hatten wir mit wirklich heissen Bedingungen zu kämpfen – vor allem tagsüber im ersten Training.»

«Die Bedingungen unterscheiden sich ziemlich stark vom Wintertest im Februar. Obwohl vor allem mein Lauf auf den weichen Reifen nicht den Erwartungen entsprach, haben wir eine Menge Daten gesammelt, die uns helfen werden, das Auto am Samstag zu verbessern.»





2. Training, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,505 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,659

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,032

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,045

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,227

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,238

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,330

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,576

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,584

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,623

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,696

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:31,706

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,772

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,788

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,825

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,870

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,947

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:32,024

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,382

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,496





1. Training, Bahrain

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,204 min

02. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,442

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,800

04. Alex Albon (T), Williams, 1:33,928

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,184

06. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:34,262

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:34,396

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,397

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,484

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,508

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,628

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,667

13. Luke Browning (GB), Williams, 1:34,885

14. Dino Beganovich (S), Ferrari, 1:35,055

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,116

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:35,198

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:35,261

18. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:25,325

19. Ayumi Iwasa (J), Red Bull Racing, 1:35,475

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:38,051