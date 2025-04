Villeneuve: Max Verstappen ist ein harter Arbeiter

Max Verstappen am Bahrain-Wochenende

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen kämpft diese Saison um seinen fünften Formel-1-Weltmeistertitel in Serie. Ex-Pilot Jacques Villeneuve verrät nun, was seiner Meinung nach Verstappens Erfolgsgeheimnis ist.

Max Verstappen ist mit Red Bull Racing viermal in Serie Weltmeister geworden, kämpft nun um Titel Nummer 5. Obwohl McLaren derzeit das schnellere Auto hat, liegt Verstappen trotzdem in der WM-Wertung an Rang 2 und nur einen Punkt hinter Lando Norris.

Was macht Max Verstappen so besonders? Ist es einfach Talent – oder steckt mehr dahinter?

Ex-Pilot und Weltmeister von 1997 Jacques Villeneuve glaubt, dass es an Verstappens Arbeitsweise liegt.

Gegenüber den Kollegen von L’Équipe sagte Villeneuve: «Die Leute irren sich, wenn sie denken, dass Max nicht arbeitet. Er tut es, er tut es sogar sehr viel, und er tut es auf die altmodische Art.»

Der Kanadier erklärt, wie er das meint: «Für ihn sind Daten nicht die Essenz der Leistung. Er bevorzugt den menschlichen Aspekt. Und wenn man sieht, wie seine Mitarbeiter ihn umgeben, merkt man, dass sie diese altmodische Art zu arbeiten zu schätzen wissen.»

Und es funktioniert…