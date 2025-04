Charles Leclerc (Ferrari): Was er McLaren zutraut

​Formel-1-Ass Charles Leclerc hat in Bahrain bislang die viertbeste Zeit erreicht. Aber der achtfache GP-Sieger von Ferrari ist skeptisch, was den weiteren Verlauf des Wochenendes angeht.

Was sind die Verbesserungen am Ferrari wert in Bahrain? Es scheint, nicht einmal die Italiener selber sind sich darüber im Klaren. Auch Charles Leclerc, WM-Zweiter von 2022, bleibt vage.

Der 27-jährige Monegasse sagt: «Wir haben hier markant höhere Temperaturen vorgefunden als bei den Wintertests. Deshalb ist das Gefühl fürs Auto ganz anders, und wir müssen daran arbeiten, das Auto an diese Bedingungen anzupassen.»

«Ich versuche, eine Abstimmung zu finden, die es mir erlaubt, das Beste aus dem Auto herauszuholen, mit einem Handling, das meinem Fahrstil entspricht.»

«Unsere Konkurrenten sind im Moment definitiv vorne, aber ich glaube fest daran, diese Lücke so bald wie möglich zu schliessen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, das Potenzial unseres Autos zu maximieren: Ich schätze, dass wir vor dem Qualifying noch etwas Speed aus dem Auto holen können, und wir werden alles tun, um Update zu gut zu nutzen wie es geht. Mal sehen, wohin uns diese Arbeit in der Quali führen wird.»



Die Anzeichen sagen: maximal in Startreihe 2. Denn McLaren fährt hier in einer eigenen Liga, wie es scheint, dann wird es darum gehen, ob Leclerc unter den Verfolgern (Russell, Verstappen, Hamilton, Antonelli) die Nase vorn haben kann.





2. Training, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,505 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,659

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,032

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,045

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,227

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,238

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,330

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,576

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,584

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,623

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,696

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:31,706

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,772

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,788

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,825

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,870

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,947

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:32,024

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,382

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,496





1. Training, Bahrain

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,204 min

02. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,442

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,800

04. Alex Albon (T), Williams, 1:33,928

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,184

06. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:34,262

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:34,396

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,397

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,484

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,508

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,628

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,667

13. Luke Browning (GB), Williams, 1:34,885

14. Dino Beganovich (S), Ferrari, 1:35,055

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,116

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:35,198

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:35,261

18. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:25,325

19. Ayumi Iwasa (J), Red Bull Racing, 1:35,475

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:38,051