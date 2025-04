Bahrain-GP im Live-Ticker: Wer holt sich die Pole?

Um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit steigt in Bahrain vor dem Formel-1-GP am Sonntag das Qualifying. Wer fährt die schnellste Runde – und sichert sich damit den Startplatz ganz vorne für den Grand Prix am Sonntag?

Wer sichert sich in Bahrain die Pole-Position?

Am Samstag um 18 Uhr in Europa und 19 Uhr Ortszeit steigt in Sakhir das Qualifying für den Bahrain-Grand-Prix am Sonntag.

Wer startet im Grand Prix von ganz vorne? Gut für die Fans: Immerhin dürfte die Entscheidung, wer von Pole startet, diesmal nicht ganz so rennentscheidend sein wie noch vor einer Woche in Japan. Da war Überholen kaum möglich, unter den Top-10 gab es nur einen Positionswechsel. Außerdem waren alle Piloten bis auf den späteren Letzten Lance Stroll auf einer Ein-Stopp-Strategie unterwegs. Der Bahrain-GP verspricht da hoffentlich etwas mehr Abwechslung!

In den letzten beiden Jahren sicherte sich Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen die Pole-Position. In den Trainingssessions am Freitag in Bahrain hatte allerdings jeweils McLaren die Nase vorn: Im FP1 Lando Norris, im FP2 Oscar Piastri.

Wer diesmal die Nase vorn hat, können bei uns im SPEEDWEEK.com-Live-Ticker ab ca. 17:30 Uhr verfolgen.

Wer holte beim Bahrain-GP bereits die Pole-Position?

2004: Michael Schumacher (Ferrari)

2005: Fernando Alonso (Renault)

2006: Michael Schumacher (Ferrari)

2007: Felipe Massa (Ferrari)

2008: Robert Kubica (BMW Sauber)

2009: Jarno Trulli (Toyota)

2010: Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2012: Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2013: Nico Rosberg (Mercedes)

2014: Nico Rosberg (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

2017: Valtteri Bottas (Mercedes)

2018: Sebastian Vettel (Ferrari)

2019: Charles Leclerc (Ferrari)

2020: Lewis Hamilton (Mercedes)

2021: Max Verstappen (Red Bull Racing)

2022: Charles Leclerc (Ferrari)

2023: Max Verstappen (Red Bull Racing)

2024: Max Verstappen (Red Bull Racing)

2. Training, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,505 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,659

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,032

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,045

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,227

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,238

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,330

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,576

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,584

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,623

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,696

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:31,706

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,772

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,788

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,825

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,870

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,947

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:32,024

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,382

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,496

1. Training, Bahrain

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,204 min

02. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,442

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,800

04. Alex Albon (T), Williams, 1:33,928

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,184

06. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:34,262

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:34,396

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,397

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,484

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,508

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,628

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,667

13. Luke Browning (GB), Williams, 1:34,885

14. Dino Beganovich (S), Ferrari, 1:35,055

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,116

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:35,198

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:35,261

18. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:25,325

19. Ayumi Iwasa (J), Red Bull Racing, 1:35,475

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:38,051