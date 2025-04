Leclerc (Ferrari/3.): «Das hätte ich nie erwartet»

​Startplatz 3 für Charles Leclerc nach dem packenden Qualifying zum Bahrain-GP, der 27-jährige Monegasse muss sich Piastri und Russell beugen. Aber der Ferrari-Pilot strahlt: «Die neuen Teile funktionieren!»

Was sagt die Statistik über jenen dritten Startplatz von Bahrain, den Charles Leclerc am 12. April errungen hat? Drei von 20 Bahrain-GP sind von P3 gewonnen worden, zuletzt gelang das 2017 Sebastian Vettel und 2019 Lewis Hamilton.

Leclerc ist mit dem Ergebnis der Quali sichtlich zufrieden, sein Gesicht spricht nach der ereigniseichen Qualifikation Bände: «Platz 3, das hätte ich nie erwartet! Ich wusste, dass ich noch ein wenig schneller fahren kann, aber dass ich so weit vordringe und Norris hinter mir lassen, das hätte ich nicht gedacht.»

«Schon seltsam, wie die Reifen das Handling verändern. Zu Beginn der Quali auf gebrauchten Walzen fühlte sich der Wagen schlecht an, aber danach lief es besser und besser.»

«Ich habe in den vergangenen Wochen sehr viel mit dem Set-Up experimentiert, teilweise mit extremen Lösungen. Diese Arbeit zählt sich langsam aus.»

«Dazu kommen die jüngsten Verbesserungen, die uns schneller gemacht haben, keine Frage. Aber ich glaube, Bahrain ist nicht der ideale Kurs, um davon voll zu profitieren, das werden wir erst in den schnellen Bögen von Jeddah in Saudi-Arabien, da sollten wir noch besser sein.»



«Was den Grand Prix hier angeht, so schätze ich, dass McLaren wegen ihres überlegenen Reifen-Managements das wohl nach Hause schaukeln, also muss ich früher oder später mit Lando Norris im Rückspiegel rechnen. Aber ich sollte in der Lage sein, mit George Russell um Platz 3 kämpfen zu können.»





Qualifying, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,841 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,009

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,175

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:30,213

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,216

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,267

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,423

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:30,680

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,772

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:31,303

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,245

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,271

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,886

14. Esteban Ocon (F), Haas, ohne Zeit

15. Alex Albon (T), Williams, 1:32,040

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,067

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:32,165

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,186

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,283

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,373